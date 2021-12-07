 

СБУ под Киевом выявила цех по производству самодельного оружия

События Вчера, 20:1261
СБУ под Киевом выявила цех по производству самодельного оружия

Свою продукцию киевский оружейник намеревался продать представителям криминалитета, используя личные связи.

В Киевской области сотрудники СБУ обнаружили целый подпольный цех, в котором изготавливалось оружие и взрывчатка. На месте преступления были изъяты взрывные устройства на основе тротила, и огнестрельное оружие с глушителями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас СБУ выясняет, могло ли все это использоваться во время терактов.

Следствие установило, что в цеху трудился местный житель, который ранее уже привлекался по обвинению в незаконном изготовили СВУ. Подпольный оружейник оборудовал цех на территории собственного жилища на окраине столицы Украины.

Сообщается, что свою продукцию он намеревался продать представителям криминалитета, посредством личных связей.

Во время обыска дома силовики нашли:

  • существенное количество тротила и других взрывчатых веществ
  • компоненты для изготовления СВУ
  • боевые гранаты
  • 10 единиц оружия с глушителями
  • около 2 тыс. патронов
  • детали к оружию;
  • спецоборудование для изготовления оружия и взрывчатки

Все изъятое было направлено на экспертизу.

В рамках уголовного производства задержанному будет сообщено о подозрении, суд изберет меру пресечения.

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители выясняют обстоятельств незаконной деятельности и ищут сообщников задержанного жителя Киевской области.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, цех, СБУ, Киев, самодельное, оружие, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Мужчина в Черкасской области насиловал семилетнюю родственницу и выкладывал в сеть порно с ее участием
Мужчина в Черкасской области насиловал семилетнюю родственницу и выкладывал в сеть порно с ее участием
7-дек-2021, 12:40
Мужчина в Одесской области зарезал человека и спрятал труп в диване
Мужчина в Одесской области зарезал человека и спрятал труп в диване
4-дек-2021, 13:49
Во время охоты в Черниговской области товарищи случайно подпстрелили полицейского
Во время охоты в Черниговской области товарищи случайно подпстрелили полицейского
29-ноя-2021, 15:52
В Одесском порту пограничники обнаружили в багажнике машины из США оружие и боеприпасы
В Одесском порту пограничники обнаружили в багажнике машины из США оружие и боеприпасы
13-ноя-2021, 17:44
Мужчина под Киевом угрожал пистолетом кассиру супермаркета и обстрелял авто
Мужчина под Киевом угрожал пистолетом кассиру супермаркета и обстрелял авто
23-окт-2021, 18:53

Последние новости

Вчера, 2021-12-13
20:13
Политика
Создание с Путиным "нового СССР" анонсировал Лукашенко
20:12
События
СБУ под Киевом выявила цех по производству самодельного оружия
20:10
События
Смертельное ДТП в Харькове: Infinity ехал со скоростью 180 км/час
20:08
Политика
О "Разум-туре" по Украине объявил Разумков
19:34
Политика
Джонсон сказал Путину о войсках на границе, Путин Джонсону - о срыве Киевом Минских соглашений
19:32
Политика
Минцифры заявило что у Украины пока нет возможности провести выборы онлайн
19:30
События
Что такое бустерная вакцинация, которую хотят ввести в Украине с января
17:23
События
Санкции против ЧВК "Вагнера" ввел ЕС
17:21
Экономика
Ниже 27 гривен опустился курс доллара
17:19
События
Человеком года по версии журнала Time стал Маск
17:13
События
На этой неделе в Украине может появиться штамм "Омикрон"
17:11
События
Нового предела температуры, при которой замерзает вода удалось достичь ученым
17:09
События
Зеленский заявил, что "тысячу за вакцинацию" можно будет потратить на лекарства
17:07
События
Первый больной с омикрон-штаммом COVID-19 умер в Британии
17:06
События
Что говорят сотрудники полиции о скандале с Гогилашвили
16:32
События
Как магазины на практике запрещают бесплатные пакеты
13:58
Политика
Подписывать обращение нардепов в КСУ за разъяснением о переносе выборов в Раду Стефанчук не будет
13:43
События
70-летнюю войну готовы прекратить Южная Корея и КНДР
13:23
События
Оползень на Прикарпатье остановил движение транспорта
13:14
События
О задержании "сторонников украинских неонацистов" заявила ФСБ

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 декабря 20211602
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 декабря 2021978
Узбека, который приехал покупать трактор не пустили в Украину966
Радуцкий заявил что третью дозу вакцины от коронавируса уже в январе начнут вводить украинцам802
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 декабря 2021783
Мертвым пропавшего летом украинского заробитчанина нашли в Чехии497
О влиянии сахарного диабета на осложнения после перенесенного коронавируса рассказали украинцам в МОЗ473

Досуг

Что посмотреть в Стамбуле зимой?
Что посмотреть в Стамбуле зимой?
Турция может быть прекрасным местом для отдыха не только летом, но и зимой. Особенно город Стамбул. Да, на пляжный отдых рассчитывать уже нельзя.
Вчера, 10:4099
Перспективы получения высшего образования в Европе
Перспективы получения высшего образования в Европе
Получение высшего образования в разных странах Европы. Условия поступления для иностранных граждан, стоимость обучения, возможность получения бесплатного образования.
11-дек-2021, 14:31222
Как обойти цензуру в Интернете
Как обойти цензуру в Интернете
Онлайн-цензура противоречит двум основополагающим принципам Интернета: свободе и открытости. Однако власти некоторых стран в 2021 году, по политическим причинам, все еще стремятся ограничить доступ к определенным сайтам для своих граждан.
10-дек-2021, 20:11265
Пластиковые окна нестандартной формы: виды и преимущества
Пластиковые окна нестандартной формы: виды и преимущества
Нестандартные пластиковые окна: разновидности и особенности.
10-дек-2021, 20:03239
Инновации для смартфонов
Инновации для смартфонов
Времена меняются: у людей появляются новые потребности, а работа усложняется и требует применения разных способов ее выполнения. Так технические устройства должны непременно подстраиваться под требования пользователей.
10-дек-2021, 18:49240
Вкусные суши с доставкой на дом: быстро и недорого
Вкусные суши с доставкой на дом: быстро и недорого
Почему доставка суши на дом лучше, чем посещение ресторана. Как сделать заказ и оплатить его.
10-дек-2021, 11:36200

События

СБУ под Киевом выявила цех по производству самодельного оружия
СБУ под Киевом выявила цех по производству самодельного оружия
Свою продукцию киевский оружейник намеревался продать представителям криминалитета, используя личные связи.
Вчера, 20:1262
Смертельное ДТП в Харькове: Infinity ехал со скоростью 180 км/час
Смертельное ДТП в Харькове: Infinity ехал со скоростью 180 км/час
Автомобиль Infinity, за рулем которого находился 16-летний Николай Харьковский, во время ДТП двигался со скоростью в 180 км/час.
Вчера, 20:1064
Что такое бустерная вакцинация, которую хотят ввести в Украине с января
Что такое бустерная вакцинация, которую хотят ввести в Украине с января
В Украине с начала наступающего 2022 года обещают запустить бустерную вакцинацию. Это третья доза прививки от коронавируса, которую вводят для усиления действия первых двух. 
Вчера, 19:3065
Санкции против ЧВК "Вагнера" ввел ЕС
Санкции против ЧВК "Вагнера" ввел ЕС
В понедельник, 13 декабря, ЕС ввел санкции против группы частной военной компании (ЧВК) "Вагнера".
Вчера, 17:2398
Человеком года по версии журнала Time стал Маск
Человеком года по версии журнала Time стал Маск
Самый богатый человек в мире, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time.
Вчера, 17:19101
На этой неделе в Украине может появиться штамм "Омикрон"
На этой неделе в Украине может появиться штамм "Омикрон"
В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться уже на этой неделе.
Вчера, 17:13114
7 Днів