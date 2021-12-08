Кота, который залез погреться в игровой автомат хотят спасти на Волыни

В городе Владимир-Волынский Волынской области очевидцы увидели кота в игровом автомате с игрушками.

Об этом сообщается в паблике "Твой Владимир" на Фейсбуке.

"По улице Ковельской в игровом автомате прохожие увидели кота. Просьба сообщить владельцам автомата, чтобы выпустили", - сказано в записи.

В комментариях подписчики строят предположения, как животное попало в автомат. Один допустил, что его ради забавы туда подбросили дети. Другой, - что кот сам залез погреться в автомат.

Также один из жителей города через час после появления поста написал, что кот уже сам выбрался из автомата.