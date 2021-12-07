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События Сегодня, 10:0975
Судно в Гвинейском заливе захватили пираты

Пираты захватили судно в Гвинейском заливе Атлантического океана и похитили шесть человек из состава экипажа.

Об этом сообщается на сайте британской компании Dryad Global, которая занимается анализом рисков.

По данным компании, нападению подвергся контейнеровоз, произошло это к юго-западу от города Лубы. что в Экваториальной Гвинее. Согласно предварительной информации, шесть членов экипажа были похищены.

Другие детали преступления, а также принадлежность судна не указываются.

В результате этого инцидента общее количество похищений людей пиратами в 2021 году достигло десяти, а количество похищенных моряков - 76.

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