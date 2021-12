Наказывать военных, по ошибке убивших в Кабуле трех взрослых и семь детей не планирует Пентагон

Руководство Минобороны США не намерено наказывать военных, причастных к августовскому авиаудару в Кабуле.

Тогда во время налета американцы приняли мирного жителя за террориста, в результате ошибки погибли десять человек, в том числе семь детей.

О планах Пентагона сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в ведомстве.

Расследование, проводившееся в Минобороны США, не выявило нарушений закона при нанесении авиаудара в Кабуле. При этом генеральный инспектор американских ВВС генерал Сами Саид сказал в начале ноября на брифинге, что были подтверждены "неточности при нанесении" удара, а также "ошибки при информировании и нарушение коммуникации, приведшие к гибели гражданских лиц".

Как поясняют источники The New York Times, решение о том, наказывать ли в связи с инцидентом причастных к нему военнослужащих, министр обороны США Ллойд Остин поручил принять главе Центрального командования ВС США генералу Кеннету Маккензи и главе Командования специальных операций ВС США (SOCOM) генералу Ричарду Кларку. В качестве возможных мер рассматривался выговор и понижение в звании. The New York Times отмечает, что Маккензи и Кларк не нашли оснований для карательных санкций в отношении военнослужащих.