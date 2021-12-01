О запуске программы по переработке углекислого газа в ракетное топливо заявил Илон Маск

Гендиректор компании Tesla и основатель SpaceX Илон Маск, который стал Человеком 2021 года по версии Time, сообщил о запуске программы по извлечению углекислого газа из атмосферы и переработке его в ракетное топливо.

Об этом бизнесмен написал в своем Twitter-аккаунте во вторник, 14 декабря.

"SpaceX начинает программу по выводу углекислого газа из атмосферы и переработки его в ракетное топливо", - написал Маск.

По его словам, данная инициатива "также будет важна" для полетов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.