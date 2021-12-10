Из-за снегопадов и дождя без света в Украине остались жители 241 населенного пункта в четырех областях

Мокрый снег и дождь в Украине за минувшие сутки обесточили 241 населенный пункт в четырех областях.

Больше всего пострадала Львовская область.

Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром во вторник, 14 декабря.

По данным на утром вторника, в результате непогоды из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточен 241 населенный пункт (во Львовской области - 173, в Ивано-Франковской - 42, в Ровенской - 15, в Сумской – 11).

По данным спасателей, над возобновлением электроснабжения работают бригады облэнерго.