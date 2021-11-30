Под угрозой миллиарды гаджетов: найдена уязвимость, ворующая данные по Wi-Fi и Bluetooth

Производители не могут исправить проблему при помощи патчей, а в некоторых случаях обновление снизит производительность.

Эксперты по кибербезопасности обнаружили опасные уязвимости в чипах Wi-Fi и Bluetooth, с помощью которых злоумышленники могут взломать миллиарды устройств по всему миру. Об этом пишет издание Bleeping Computer.

Уязвимость в ходе исследования обнаружила большая группа специалистов из Университетов Дармштадта и Брешии, СNIT и Secure Mobile Networking Lab. Они обнаружили, что уязвимость позволяет извлекать пароли и управлять трафиком на адаптерах WiFi-связи, вмешиваясь в работу модулей Bluetooth, которые содержатся в современных мобильных устройствах. Проблему выявили в разных моделях чипов от крупных производителей: Broadcom, Cypress и Silicon Labs.

Смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты работают на базе однокристальных микросхем (SoC), в которых за работу Bluetooth, WiFi и LTE отвечают отдельные модули. Каждый из них имеет свои собственные механизмы безопасности, но они часто используют одни и те же ресурсы, например, общую антенну или диапазон частот. Такая структура нужна для эффективного расходования энергии, повышения пропускной способности и устранение задержки сигнала.

Именно общие ресурсы становятся мостами для атак с целью повышения привилегий. Взломав один из модулей, хакеры могут получить доступ к другим, чтобы запустить выполнение вредоносного кода, скопировать информацию из хранилища памяти устройство или вовсе вывести его из строя. Для взлома подходят несколько широко распространенных уязвимостей, уже выявленных ранее:

CVE-2020-10368: утечка незашифрованных данных WiFi

CVE-2020-10367: выполнение кода Wi-Fi

CVE- 2019-15063: отказ в обслуживании Wi-Fi

CVE-2020-10370: отказ в обслуживании Bluetooth

CVE-2020-10369: утечка данных Bluetooth

CVE-2020-29531: отказ в обслуживании WiFi

CVE-2020-29533: утечка данных Wi-Fi

CVE-2020-29532: отказ в обслуживании Bluetooth

CVE-2020-29530: утечка данных Bluetooth

Исследователи уже передали информацию об этих уязвимостях производителям микросхем, которые пытаются их исправить. Некоторые проблемы нельзя устранить при помощи программных обновлений без вмешательства в структуру чипа или значительного снижения производительности. Вдобавок, разработчики прекратили поддержку многих старых продуктов, поэтому владельцам придется использовать их лишь на свой страх и риск.