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События Сегодня, 16:2677
Как получить дополнительную вакцину от коронавируса объяснили в Минздраве

Пройти третью дозу вакцинации украинцы смогут через 28-90 дней после второй прививки.

В Украине людям с иммунодефицитом разрешили получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19 независимо от того, какой вакциной они прививались раньше. Как именно это можно сделать, рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Министерство здравоохранения разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, имеющим для этого медицинские показания. Речь идет о людях с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, проходящих иммуносупрессивную или иммуномоделирующую терапию, и пациентов с рядом других иммунодефицитных состояний", — отметил Кузин.

Благодаря дополнительной вакцинации, иммунная система указанных категорий граждан будет более защищена от коронавирусной болезни, подчеркнул он.

Как сделать третью прививку от коронавируса

Получить третью дозу вакцины украинцы смогут через 28-90 дней после прохождения второй прививки. Для этого нужно обратиться к своему семейному или профильному врачу, который выдаст направление произвольной формы на введение дополнительной прививки вакциной, которой были введены две дозы.

Сделать дополнительную прививку можно в любом пункте вакцинации.

Однако действие COVID-сертификата после третьей дозы не будет продолжаться: документ будет действовать 365 дней с момента получения второй прививки против COVID-19.

Бустерная вакцинация в Украине

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, третья (бустерная) доза вакцины против коронавируса для всех граждан будет доступна в Украине в январе-феврале 2022 года. Для этого Министерство здравоохранения подписало контракты на дополнительные поставки вакцины в следующем году.

Однако это может произойти и раньше, если первую дозу COVID-вакцины получат 60% украинцев или 50% населения будет полностью вакцинировано.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, 7dniv, 7dnivinfo, коронавирус  
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