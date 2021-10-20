 

Нардепы-"слуги" находятся на карандаше у полиции из-за употребления наркотиков

События Сегодня, 19:2416
Нардепы-"слуги" находятся на карандаше у полиции из-за употребления наркотиков

Некоторые народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа" регулярно употребляют наркотики, а именно кокаин. Из-за своей пагубной привычки парламентарии уже попали "на карандаш" к правоохранителям.

Об этом идет речь в расследовании "Страны".

Источник, второй год наблюдающий и фиксирующий активное хобби парламентариев, в правоохранительных органах на правах анонимности рассказал, что если предыдущие созывы "ломались" на алкоголе, то "эти наркоманят, причём некоторые не по-детски". "Многие из этой фракции хотя бы раз, но пробовали наркотики. Тех, кто курит траву даже не считаем, они уже как святые", - рассказывает источник.

По его словам, в поле зрения среди тех, кто любит баловаться "снежком" попали более 10 депутатов от президентской фракции. 

Как рассказал наш источник, депутаты, которые любят нюхнуть очень хорошо скрывают свои "слабости" и научились антидоксировать визуальные последствия кокаиновых вечеринок. Однако не научились шифровать покупку и сам процесс отдыха.

Цепочку любителей нюхнуть депутатов установили по ключевым поставщикам кайфа для политической элиты — люди без профессий, но в ареоле светской жизни - назовём их бизнесмены - Юрий Чернецкий и Александр Демченко.

"Депутаты весьма осторожны, поэтому закупки у посредников делают окольными путями, чтобы не светиться в соцсетях. Многие очень переживают за последствия, поэтому нюхают на частных вечеринках в коттеджных городках закрытого типа", - сказал источник. 

Зачастую кокаин передают заказчику в больших бумажных конвертах, камуфлируя покупку под передачу деловых документов.

"Передача "товара" в конвертах  — это больше почерк Юры Чернецкого. Со стороны (либо при скрытой съёмке) все выглядит так, будто человек получил на руки документы, большие бумажные конверты. В случае чего, он типа не видел, что ему передали товар в этих конвертах и сможет "спрыгнуть" на политическую провокацию со стороны оппонентов. А Демченко передаёт товар "из рук в руки", к нему покупатели подъезжают под дом. Раньше в клубах передавал, но его походу спугнули сбушники, поэтому за товаром к нему приезжают по адресу", — рассказал источник "Страны".

Примечательно, что для депутатов, желающих получить порцию кайфа скидок никто не делает, наоборот — цену за грамм прилично завышают за лишние хлопоты и повышенный риск с доставкой.

"Кокаин —  это наркотик для богатых, в Украине системно покупать качественный кокаин могут только богатые люди. Да, и публичность стоит денег. На рынке грамм кокса стоит от 150$ до 200$. Справедливости ради депутаты берут качественный товар, но их прилично крутят на бабки за дополнительные риски. Тем более, есть с чего крутить, за два с половиной года в парламенте многие изрядно разбогатели", — говорит источник, косвенно подтверждая многочисленные расследования "Страны" о том, что "Слуги народа" системно получают зарплату в конвертах.

Как выяснилось, привлечь по закону кого-то из представителей монобольшинства довольно трудно, несмотря на наличие соответствующих фото и видео доказательств в профильных структурах.

"Работать по "Слугам" полноценно проблематично для полиции, ведь уволенный недавно замглавы МВД Александр Гогилашвили как раз и курировал вопросы связанные с борьбой с наркотиками. А он тесно связан с "95 кварталом" (супруг помощницы Зеленского - Марии Левченко. - Ред.). Так что круг замкнулся. А чтобы кого-то обвинить нужны железные доказательства, передача "документов" таковым не является, но безусловно фото и видео у нас есть, правда, под грифом "секретно". Вряд ли при Зеленском кто-то даст ход этим записям", — считает источник.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Слуги, наркотики, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Что думают нардепы о Третьяковой, которая поглумилась над смертью Полякова
Что думают нардепы о Третьяковой, которая поглумилась над смертью Полякова
20-окт-2021, 19:09
Что думают нардепы о словах Зеленского о подготовке госпереворота
Что думают нардепы о словах Зеленского о подготовке госпереворота
30-ноя-2021, 20:45
Как
Как "Доверие" вместе с Разумковым хоронят монобольшинство "Слуги народа"
20-ноя-2021, 14:08
83% депутатов вакцинированы d Раде
83% депутатов вакцинированы d Раде
15-ноя-2021, 16:06
Николай Тищенко дал понять, что готов стать главой КГГА
Николай Тищенко дал понять, что готов стать главой КГГА
23-ноя-2021, 20:12

Последние новости

19:32
События
Портнов заявил что источником американских санкций является украинская сторона
19:30
События
Богдан заявил что санкции СНБО - преступление, Зеленский будет нести за них уголовную ответственность
19:24
События
Нардепы-"слуги" находятся на карандаше у полиции из-за употребления наркотиков
16:26
События
Как получить дополнительную вакцину от коронавируса объяснили в Минздраве
16:05
События
Под угрозой миллиарды гаджетов: найдена уязвимость, ворующая данные по Wi-Fi и Bluetooth
16:04
Политика
В Раде сказали, во что можно инвестировать пенсионные накопления
16:02
События
Снова в Киеве протестуют ФОПы
15:51
События
Крупнейшую сеть создателей поддельных ковид-сертификатов разоблачили в Украине
15:48
Политика
У Порошенко утверждают, что "слуга народа" сказал Ирине Геращенко "на место!" В Раде произошла стычка
15:46
Политика
Допуск иностранных военных в Украину в 2022 году разрешила Рада
15:44
События
Только 18% от запланированного дохода принес игорный бизнес в госбюджет Украины
13:45
События
Конфискованный турецкий броневик Turkar Bizon получила Госпогранслужба
13:43
Политика
Ускорить отчуждение земель для строительства дорог предлагают Раде
13:40
Политика
Готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод войск РФ ответил Зеленский
13:38
Политика
Скопление войск РФ у границы с Украиной "потенциалом для шантажа Запада" назвал Зеленский
13:30
Политика
"Агрессивную риторику НАТО и США" Путин обсудит с Си Цзиньпином
13:28
События
Больше половины россиян относятся к украинцам как к братскому народу
13:22
События
Из-за страха перед Россией Германия блокирует поставку оружия в Украину
11:48
Политика
Кассовый аппарат с боем пронес в зал Верховной Рады нардеп от "Батькивщины"
10:26
События
Из-за снегопадов и дождя без света в Украине остались жители 241 населенного пункта в четырех областях

Новости ТОП-7

Что написано в проекте №4142 против которого протестуют антивакцинаторы1169
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 декабря 20211047
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 декабря 2021947
Радуцкий заявил что третью дозу вакцины от коронавируса уже в январе начнут вводить украинцам885
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 декабря 2021654
Как магазины на практике запрещают бесплатные пакеты651
Мертвым пропавшего летом украинского заробитчанина нашли в Чехии540

Досуг

Тахини: состав, полезные свойства, противопоказания
Тахини: состав, полезные свойства, противопоказания
Хотите попробовать такой ценный продукт, как тахини? Заказать суперфуд по выгодной цене можно в интернет-магазине SigNature с доставкой.
Сегодня, 19:3320
Основные правила выбора мужских часов
Основные правила выбора мужских часов
С выбором часов для повседневного ношения, работы или деловых встреч не торопитесь. Изучите внимательно характеристики и особенности модели. Это сделает вашу покупку с большей вероятностью удачной.
Сегодня, 13:4772
Что посмотреть в Стамбуле зимой?
Что посмотреть в Стамбуле зимой?
Турция может быть прекрасным местом для отдыха не только летом, но и зимой. Особенно город Стамбул. Да, на пляжный отдых рассчитывать уже нельзя.
Вчера, 10:40133
Перспективы получения высшего образования в Европе
Перспективы получения высшего образования в Европе
Получение высшего образования в разных странах Европы. Условия поступления для иностранных граждан, стоимость обучения, возможность получения бесплатного образования.
11-дек-2021, 14:31264
Как обойти цензуру в Интернете
Как обойти цензуру в Интернете
Онлайн-цензура противоречит двум основополагающим принципам Интернета: свободе и открытости. Однако власти некоторых стран в 2021 году, по политическим причинам, все еще стремятся ограничить доступ к определенным сайтам для своих граждан.
10-дек-2021, 20:11298
Пластиковые окна нестандартной формы: виды и преимущества
Пластиковые окна нестандартной формы: виды и преимущества
Нестандартные пластиковые окна: разновидности и особенности.
10-дек-2021, 20:03268

События

Портнов заявил что источником американских санкций является украинская сторона
Портнов заявил что источником американских санкций является украинская сторона
Андрей Портнов, против которого США ввели санкции в четверг, дал интервью спецкору "Страны" Олесе Медведевой.
Сегодня, 19:3217
Богдан заявил что санкции СНБО - преступление, Зеленский будет нести за них уголовную ответственность
Богдан заявил что санкции СНБО - преступление, Зеленский будет нести за них уголовную ответственность
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции - это преступление.
Сегодня, 19:3018
Нардепы-"слуги" находятся на карандаше у полиции из-за употребления наркотиков
Нардепы-"слуги" находятся на карандаше у полиции из-за употребления наркотиков
Некоторые народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа" регулярно употребляют наркотики, а именно кокаин.
Сегодня, 19:2422
Как получить дополнительную вакцину от коронавируса объяснили в Минздраве
Как получить дополнительную вакцину от коронавируса объяснили в Минздраве
Пройти третью дозу вакцинации украинцы смогут через 28-90 дней после второй прививки.
Сегодня, 16:2678
Под угрозой миллиарды гаджетов: найдена уязвимость, ворующая данные по Wi-Fi и Bluetooth
Под угрозой миллиарды гаджетов: найдена уязвимость, ворующая данные по Wi-Fi и Bluetooth
Производители не могут исправить проблему при помощи патчей, а в некоторых случаях обновление снизит производительность.
Сегодня, 16:0579
Снова в Киеве протестуют ФОПы
Снова в Киеве протестуют ФОПы
В Киеве снова протестуют предприниматели. Между ними и правоохранителями произошла стычка.
Сегодня, 16:0285
7 Днів