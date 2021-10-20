Нардепы-"слуги" находятся на карандаше у полиции из-за употребления наркотиков

Некоторые народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа" регулярно употребляют наркотики, а именно кокаин. Из-за своей пагубной привычки парламентарии уже попали "на карандаш" к правоохранителям.

Об этом идет речь в расследовании "Страны".

Источник, второй год наблюдающий и фиксирующий активное хобби парламентариев, в правоохранительных органах на правах анонимности рассказал, что если предыдущие созывы "ломались" на алкоголе, то "эти наркоманят, причём некоторые не по-детски". "Многие из этой фракции хотя бы раз, но пробовали наркотики. Тех, кто курит траву даже не считаем, они уже как святые", - рассказывает источник.

По его словам, в поле зрения среди тех, кто любит баловаться "снежком" попали более 10 депутатов от президентской фракции.

Как рассказал наш источник, депутаты, которые любят нюхнуть очень хорошо скрывают свои "слабости" и научились антидоксировать визуальные последствия кокаиновых вечеринок. Однако не научились шифровать покупку и сам процесс отдыха.

Цепочку любителей нюхнуть депутатов установили по ключевым поставщикам кайфа для политической элиты — люди без профессий, но в ареоле светской жизни - назовём их бизнесмены - Юрий Чернецкий и Александр Демченко.

"Депутаты весьма осторожны, поэтому закупки у посредников делают окольными путями, чтобы не светиться в соцсетях. Многие очень переживают за последствия, поэтому нюхают на частных вечеринках в коттеджных городках закрытого типа", - сказал источник.

Зачастую кокаин передают заказчику в больших бумажных конвертах, камуфлируя покупку под передачу деловых документов.

"Передача "товара" в конвертах — это больше почерк Юры Чернецкого. Со стороны (либо при скрытой съёмке) все выглядит так, будто человек получил на руки документы, большие бумажные конверты. В случае чего, он типа не видел, что ему передали товар в этих конвертах и сможет "спрыгнуть" на политическую провокацию со стороны оппонентов. А Демченко передаёт товар "из рук в руки", к нему покупатели подъезжают под дом. Раньше в клубах передавал, но его походу спугнули сбушники, поэтому за товаром к нему приезжают по адресу", — рассказал источник "Страны".

Примечательно, что для депутатов, желающих получить порцию кайфа скидок никто не делает, наоборот — цену за грамм прилично завышают за лишние хлопоты и повышенный риск с доставкой.

"Кокаин — это наркотик для богатых, в Украине системно покупать качественный кокаин могут только богатые люди. Да, и публичность стоит денег. На рынке грамм кокса стоит от 150$ до 200$. Справедливости ради депутаты берут качественный товар, но их прилично крутят на бабки за дополнительные риски. Тем более, есть с чего крутить, за два с половиной года в парламенте многие изрядно разбогатели", — говорит источник, косвенно подтверждая многочисленные расследования "Страны" о том, что "Слуги народа" системно получают зарплату в конвертах.

Как выяснилось, привлечь по закону кого-то из представителей монобольшинства довольно трудно, несмотря на наличие соответствующих фото и видео доказательств в профильных структурах.

"Работать по "Слугам" полноценно проблематично для полиции, ведь уволенный недавно замглавы МВД Александр Гогилашвили как раз и курировал вопросы связанные с борьбой с наркотиками. А он тесно связан с "95 кварталом" (супруг помощницы Зеленского - Марии Левченко. - Ред.). Так что круг замкнулся. А чтобы кого-то обвинить нужны железные доказательства, передача "документов" таковым не является, но безусловно фото и видео у нас есть, правда, под грифом "секретно". Вряд ли при Зеленском кто-то даст ход этим записям", — считает источник.