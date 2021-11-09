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События Сегодня, 19:300
Богдан заявил что санкции СНБО - преступление, Зеленский будет нести за них уголовную ответственность

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции - это преступление.

И санкции против каналов Виктора Медведчука не являются исключением.

Об этом Богдан сказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Любые санкции, вынесенные СНБО  - это преступление. Даже каналам Медведчука, тем более каналам Медведчука", - сказал Богдан.

По его словам, ни одна страна мира не вводит санкции против своих граждан, как это делает Украина. Богдан считает, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак будут нести за это уголовную ответственность.

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