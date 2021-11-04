 

Экс-глава ОП Богдан сообщил, что его хотят посадить

События Вчера, 22:2556
Экс-глава ОП Богдан сообщил, что его хотят посадить

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что действующая власть собирается его посадить.

Об этом политик рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

В начале программы журналист поинтересовался, планировала ли власть посадить Богдана, на что тот ответил: "Собираются, но тебя тоже собираются посадить".

"Там (у власти — ред.) уже крайняя стадия безумия, там всех садят, причем пачками пошли. Последние (посадки — ред.) где-то в ноябре. На какой-то мой сатирический пост, где я троллю власть, была бурная реакция. Вызвали товарища Сухачева (и.о. главы Госбюро расследований — ред.) и поставили задачу рыть-посадить Богдана в тюрьму. Там список длинный, по тебе (обращение к Дмитрию Гордону — ред.) тоже (поставили задачу — ред.)", — подчеркнул политик в общении с Дмитрием Гордоном.

По словам экс-главы ОП, Владимир Зеленский дает лично команды по арестам, а в "посадочном списке" присутствуют журналист Юрий Бутусов, телеведущий Савик Шустер, экс-спикер Рады Дмитрий Разумков и депутаты из его фракционного объединения.

"Товарищ Сухачев (и.о. главы ГБР — ред.) хочет быть назначен на постоянно, чтобы стабильно. И тот (Алексей Сухачев — ред.) все берет под контроль, совещания собираются, поручает НСРД (негласные следственные действия — ред.). Это называется у нас "ухо, горло, нос", — продолжил Андрей Богдан.

Для реализации команд президента по арестам, как утверждает политик, используют судью из Полтавской области, которого якобы поймали на взятке и используют в своих целях.

"Стандартная практика. Взяли на взятке, подвесили, он (судья — ред.) им подписывает (документы — ред.) не читая. 99% да, и тебя (Дмитрия Гордона — ред.) тоже взяли (в разработку — ред.)", — подытожил Андрей Богдан.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Богдан, Гордон, интервью, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Как
Как "слугам народа" платят зарплаты в конвертах рассказал Богдан
Вчера, 22:12
Богдан заявил что санкции СНБО - преступление, Зеленский будет нести за них уголовную ответственность
Богдан заявил что санкции СНБО - преступление, Зеленский будет нести за них уголовную ответственность
Вчера, 19:30
Майндфулнесс: розы для сердца и разума
Майндфулнесс: розы для сердца и разума
4-ноя-2021, 15:29
Главную ошибку при лечении коронавируса назвал Доктор Комаровский
Главную ошибку при лечении коронавируса назвал Доктор Комаровский
1-ноя-2021, 09:19
На ситуацию с поддельными COVID-паспортами впервые отреагировала Савченко
На ситуацию с поддельными COVID-паспортами впервые отреагировала Савченко
23-окт-2021, 13:04

Последние новости

Вчера, 2021-12-14
22:25
События
Экс-глава ОП Богдан сообщил, что его хотят посадить
22:14
События
Хождение в стране всех иностранных валют запретило правительство Афганистана
22:12
Политика
Как "слугам народа" платят зарплаты в конвертах рассказал Богдан
22:10
События
Почему останавливается импорт электроэнергии из Беларуси и что будет с энергосистемой Украины
19:32
События
Портнов заявил что источником американских санкций является украинская сторона
19:30
События
Богдан заявил что санкции СНБО - преступление, Зеленский будет нести за них уголовную ответственность
19:24
События
Нардепы-"слуги" находятся на карандаше у полиции из-за употребления наркотиков
16:26
События
Как получить дополнительную вакцину от коронавируса объяснили в Минздраве
16:05
События
Под угрозой миллиарды гаджетов: найдена уязвимость, ворующая данные по Wi-Fi и Bluetooth
16:04
Политика
В Раде сказали, во что можно инвестировать пенсионные накопления
16:02
События
Снова в Киеве протестуют ФОПы
15:51
События
Крупнейшую сеть создателей поддельных ковид-сертификатов разоблачили в Украине
15:48
Политика
У Порошенко утверждают, что "слуга народа" сказал Ирине Геращенко "на место!" В Раде произошла стычка
15:46
Политика
Допуск иностранных военных в Украину в 2022 году разрешила Рада
15:44
События
Только 18% от запланированного дохода принес игорный бизнес в госбюджет Украины
13:45
События
Конфискованный турецкий броневик Turkar Bizon получила Госпогранслужба
13:43
Политика
Ускорить отчуждение земель для строительства дорог предлагают Раде
13:40
Политика
Готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод войск РФ ответил Зеленский
13:38
Политика
Скопление войск РФ у границы с Украиной "потенциалом для шантажа Запада" назвал Зеленский
13:30
Политика
"Агрессивную риторику НАТО и США" Путин обсудит с Си Цзиньпином

Новости ТОП-7

Что написано в проекте №4142 против которого протестуют антивакцинаторы1375
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 декабря 20211061
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 декабря 2021988
Радуцкий заявил что третью дозу вакцины от коронавируса уже в январе начнут вводить украинцам903
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 декабря 2021776
Как магазины на практике запрещают бесплатные пакеты727
Как вакцинироваться купившим поддельный ковид-сертификат украинцам рассказали в Минздраве354

Досуг

Серьги золотые с жемчугом — эксклюзив от Sova Jewels
Серьги золотые с жемчугом — эксклюзив от Sova Jewels
Серьги золотые с жемчугом — настоящая изюминка ювелирных коллекций Sova Jewels. Естественная красота натурального жемчуга и красота золота покоряют сердца.
Вчера, 22:0759
Тахини: состав, полезные свойства, противопоказания
Тахини: состав, полезные свойства, противопоказания
Хотите попробовать такой ценный продукт, как тахини? Заказать суперфуд по выгодной цене можно в интернет-магазине SigNature с доставкой.
Вчера, 19:3371
Основные правила выбора мужских часов
Основные правила выбора мужских часов
С выбором часов для повседневного ношения, работы или деловых встреч не торопитесь. Изучите внимательно характеристики и особенности модели. Это сделает вашу покупку с большей вероятностью удачной.
Вчера, 13:4788
Что посмотреть в Стамбуле зимой?
Что посмотреть в Стамбуле зимой?
Турция может быть прекрасным местом для отдыха не только летом, но и зимой. Особенно город Стамбул. Да, на пляжный отдых рассчитывать уже нельзя.
13-дек-2021, 10:40139
Перспективы получения высшего образования в Европе
Перспективы получения высшего образования в Европе
Получение высшего образования в разных странах Европы. Условия поступления для иностранных граждан, стоимость обучения, возможность получения бесплатного образования.
11-дек-2021, 14:31275
Как обойти цензуру в Интернете
Как обойти цензуру в Интернете
Онлайн-цензура противоречит двум основополагающим принципам Интернета: свободе и открытости. Однако власти некоторых стран в 2021 году, по политическим причинам, все еще стремятся ограничить доступ к определенным сайтам для своих граждан.
10-дек-2021, 20:11306

События

Экс-глава ОП Богдан сообщил, что его хотят посадить
Экс-глава ОП Богдан сообщил, что его хотят посадить
По словам политика, в списке на аресты также находятся Дмитрий Гордон, журналист Юрий Бутусов, телеведущий Савик Шустер, экс-спикер Рады Дмитрий Разумков и другие.
Вчера, 22:2557
Хождение в стране всех иностранных валют запретило правительство Афганистана
Хождение в стране всех иностранных валют запретило правительство Афганистана
Из Афганистана пришло подтверждение информации источников о том, что талибы запретили в стране хождение американского доллара.
Вчера, 22:1460
Почему останавливается импорт электроэнергии из Беларуси и что будет с энергосистемой Украины
Почему останавливается импорт электроэнергии из Беларуси и что будет с энергосистемой Украины
В последние дни импорт электроэнергии из Беларуси идет с большими перебоями.
Вчера, 22:1065
Портнов заявил что источником американских санкций является украинская сторона
Портнов заявил что источником американских санкций является украинская сторона
Андрей Портнов, против которого США ввели санкции в четверг, дал интервью спецкору "Страны" Олесе Медведевой.
Вчера, 19:3278
Богдан заявил что санкции СНБО - преступление, Зеленский будет нести за них уголовную ответственность
Богдан заявил что санкции СНБО - преступление, Зеленский будет нести за них уголовную ответственность
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции - это преступление.
Вчера, 19:30107
Нардепы-"слуги" находятся на карандаше у полиции из-за употребления наркотиков
Нардепы-"слуги" находятся на карандаше у полиции из-за употребления наркотиков
Некоторые народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа" регулярно употребляют наркотики, а именно кокаин.
Вчера, 19:2482
7 Днів