Туристов просят воздержаться от походов в горы в связи с штормовым предупреждением в Карпатах

В Карпатах на сегодняшний день, 15 декабря, объявили штормовое предупреждение, поскольку синоптики прогнозируют сход лавин на высокогорье Закарпатской и в среднегорье Львовской областей.

Об этом сообщает Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) - 15 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области возможно схождение лавин… Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупреждают об умеренной снеголавинной опасности второго уровня на высокогорье Закарпатья и в среднегорье Львовской области.



