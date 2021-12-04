90% биткоинов за 12 лет успели добыть майнеры

Майнинг продлится до 2140 года, но получать награду будет все сложнее. При этом стоимость BTC может вырасти до $500 тыс. за монету.

На сегодняшний день добыто 90% от максимального количества биткоинов, однако процесс может длиться еще более сотни лет. Об этом стало известно изданию Business Insider.

По данным Blockchain, с момента запуска блокчейна, который состоялся 12 лет назад, сгенерировано 18,9 млн из 21 млн биткоинов, доступных для открытого рынка. Сервис Coindesk уверяет, что оставшиеся 10% будут добыты не ранее февраля 2140 года, учитывая мощность сети и будущие халвинги. Халвинг (от английского half — половина) предусматривает сокращение количества новых BTC, которые поступают в обращение, вдвое. Такой процесс происходит примерно каждые четыре года — халвинг приходится на каждый 210-тысячный блок, — ред.), чтобы усложнять майнинг криптовалюты и сохранять ее ценность.

Первые участники блокчейна получали по 50 биткоинов за каждый добытый блок, после халвинга в 2012 году количество сократилось до 25 BTС, через четыре года — до 12,5. С мая 2020 года майнеры получают 6,25 биткоина за блок, но в 2024 году добыча снизится еще в два раза — до 3,125 BTC.