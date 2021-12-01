Деньги за запуск двигателя начала брать с водителей Toyota

В Toyota решили сделать платной функцию дистанционного запуска двигателя Remote Control.

Информацию уже официально подтвердили в американском подразделении марки, сообщает сайт The Drive.

Оплату внедрят как для новых клиентов, так и для владельцев Toyota 2018-2021 годов выпуска. Если точнее, то первое время функция Remote Control останется бесплатной.

При выборе мультимедийной системы Audio Plus платить не придется первые три года эксплуатации авто, а если заказать более дорогую опцию Premium Audio, то дистанционный запуск будет бесплатным 10 лет.

По истечению этого срока плата за запуск двигателя с пульта составит около 8 долларов в месяц. Если оплатить сразу за год, то получается дешевле – 80 долларов.

Дистанционный запуск двигателя предложен для нескольких моделей Toyota для американского рынка (в Украине эта опция пока недоступна). Завести авто можно с ключа или посредством смартфона, предварительно установив для этого специальное мобильное приложение. Также через смартфон можно определять местоположение машины и остаток топлива в баке.