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События Сегодня, 14:0365
Как изменились правила применения силы украинскими пограничниками

С 15 декабря украинские пограничники получили новые права по применению силы к нарушителям. Еще в ноябре эти правила утвердила Верховная Рада. 

"Страна" разбирает эти нормы.

Что могут делать пограничники

Вот список полномочий работников Госпогранслужбы, которые прописаны в новой версии закона. 

1. Проводить поверхностную проверку лиц, вещей, товаров и грузов, транспортных средств.

2. Использовать физическую силу, спецсредства, огнестрельное оружие, боевую технику - сухопутную и морскую.

3. Применять средства визуального и технического наблюдения, возводить инженерные сооружения в этих целях.

4. Разблокировать силовым путем пункты пропуска и другие подразделения Госпогранслужбы, если их работу блокируют нарушители.

Последний пункт относит нас к известной истории с Михаилом Саакашвили, сторонники которого в 2017 году заблокировали пункт пропуска Шегини во Львовской области и провели через него Михо.

В целом дается три повода для применения силы на границе:

  • предотвратить вред для других людей
  • задержать нарушителя
  • остановить правонарушение

О том, что произошло применение силы, пограничники обязаны уведомить свое начальство, а те - прокуратуру. 

Какие ограничения для применения силы?

В тексте закона говорится, что сила должна применяться лишь в том случае, если более щадящий способ воздействия будет невозможным или неэффективным. 

Также применение силы должны быть пропорциональным. То есть, как объясняется в законе, вероятный вред от насилия не должен превышать предполагаемую пользу. Пограничники обязаны проводить принуждение с минимально возможными последствиями для людей. 

Запрещается применять силу против детей, женщин с явными признаками беременности, стариков и инвалидов - за исключением тех случаев, когда идет целенаправленное нападение на пограничников, которое создает угрозу жизни, здоровью других людей или пограничников. 

Перед применением насилия пограничники обязаны предупредить лицо и дать ему время выполнить их требования (если только промедление не приведет к тяжелым последствиям). 

Если же человек выполнил требование работников Госпогранслужбы, они должны немедленно остановить применение силы и, при необходимости, оказать медицинскую помощь. 

Что будут применять к нарушителям?

Наручники и сетки для связывания будут применяться к тем, кто представляет "реальную угрозу" пограничникам или другим людям, сопротивляется при задержании, а также пытается бежать. 

Наручники нельзя использовать более двух часов - после их нужно либо снимать, либо ослаблять хватку. 

Резиновые и пластиковые дубинки, а также слезоточивый газ - можно применять против тех, кто нападает на пограничников или оказывает им злостное сопротивление. 

Также в этом пункте указано малоконкретное основание - "прекращение нарушения режима государственной границы". Что под этим подразумевается - непонятно, но, видимо, этот пункт вставили для того, чтобы списывать на него непропорциональное применение силы. 

Запрещается бить дубинками по голове, шее, ключицам, половым органам, пояснице (копчику) и в живот. 

Гранты со слезоточивым газом запрещено прицельно метать по людям. Из травматических пистолетов нельзя стрелять в голову. 

Электрошокеры - применяются в тех же случаях, что и дубинки. Также их будут использовать против животных, если те нападают на сотрудников погранслужбы. 

Разрешается бить током тех, кто оказывает физическое сопротивление пограничникам или пытается бежать. Или тех, у кого есть оружие. 

Огнестрельное оружие и боевая техника. Применяется при прямом нападении на пограничников, других людей, или объекты Госпогранслужбы. А также при задержании вооруженных нарушителей границы - речь не только о людях, но и, например, беспилотниках или кораблях. 

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