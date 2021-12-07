Во время интервью с начальником полиции Киева у журналиста украли велосипед

У журналиста "РБК-Украина" Олега Черныша украли велосипед во время его интервью с начальником Национальной полиции Киева Иваном Выговским.

Об этом работник СМИ рассказал на своей странице в Facebook.

"Что такое "киевский парадокс"? Это когда берешь интервью у начальника киевской полиции (фото 1), а в этот момент у тебя крадут велосипед (фото 2) прямо из-под квартиры, прикованный к стене и спрятанный за дверью общего с соседями коридора", - рассказал Черныш.

Впрочем, по словам журналиста, украденный велосипед был уже старым, потрепанным и не очень дорогим.