О чем Путин договорился с Китаем

Сегодня прошла демонстративная и очень показательная встреча руководителей России и Китая. Они состоялись через неделю после переговоров Путина с Байденом. Причем в аналогичном формате - по видеосвязи.

Тон российско-китайской встречи оказался подчеркнуто дружеским и почти союзническим. В отличие от разговора с Байденом, который был напряженным и сопровождался сдержанной риторикой.

"Страна" разбиралась, о чем договорились Путин и Си Цзиньпин. И что они хотели своим звонком показать американцам.

"Чтоб третьи страны не могли влиять"

На сайте Кремля вышло 9-минутное видео разговора двух лидеров.

Путин заявил, что российской-китайские отношения вышли на "беспрецедентно высокий уровень". И сделал заявку на то, что это будет продолжаться очень долго. Он пожелал "превратить общую границу в "пояс" вечного мира и добрососедства".

Товарооборот Москвы и Пекина в уходящем году превысил уровень допандемийного 2019 года и вышел на уровень 123 миллиардов долларов. Страны объединяют и совместные проекты, включая производство вакцины "Спутник", которое уже налажено в Китае.

Также Путин заявил, что приедет в Пекин, чтобы лично встретиться с Си во время Олимпийских игр. Это будет первая личная встреча с начала пандемии.

Но важнее, что она пройдет именно на Олимпиаде, которую дипломатически бойкотирует часть стран Запада. На этом фоне визит Путина еще раз подчеркнет особые отношения Китая и России.

Китайский руководитель подтвердил встречу с Путиным на Олимпийских играх. И заявил, что Россия и КНР вместе выступают на международной арене и "отстаивают истинную суть демократии и прав человека". Что было камнем в огород американцев, которые взяли на себя роль "главных демократов".