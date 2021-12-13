2000-летнюю синагогу на месте рождения Марии Магдалины обнаружили археологи

В городе Магдала, где, как считают ученые родилась упомянутая в Библии последовательница Исуса Мария Мадалина, археологи обнаружили древнюю синагогу, которой 2000 лет.

В синагоге есть главный зал и еще два отдельных помещения меньших размеров. При строительстве религиозного здания использовали вулканический базальт, известняк и гипс, сообщает Daily Mail.

"Эта находка проливает свет на социальную и религиозную жизнь евреев того времени. Это здание они использовали не только для религиозных обрядов, но и для общественных собраний. Возможно даже Мария Магдалина посещала эту синагогу", — говорит Дина Авшалом-Горни из университета Хайфы.

По словам ученых, в этой синагоге 6 колонн поддерживали крышу, а стены были украшены яркими узорами. На месте раскопок археологи также обнаружили керамические подсвечники, стеклянные чаши и каменную посуду, которую использовали для религиозных обрядов.

Интересен тот факт, что еще в 2009 году археологи обнаружили подобную синагогу, на расстоянии почти 200 метров от этого здания.

Древний город Магадала также известен как основная база повстанцев, которые противостояли римским завоевателям во время Первой еврейско-римской войны (66–73 гг. н.э.).

Также этот город упоминается в Библии, как место рождения Марии Магдалины. В Библии ее описывают как проститутку, которая меняет свой образ жизни после встречи с Иисусом. Она путешествовала с ним, была свидетельницей его распятия и одной из первых узнала о его воскрешении.