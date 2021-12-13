Из-за непогоды во Львовской области будут ограничивать движение грузовиков

Во Львовской области из-за непогоды введут ограничения на движение грузовиков. Для грузового автомобильного транспорта будут сделаны специальные площадки вдоль дорог, чтобы можно было переждать непогоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.
"В случае неблагоприятных погодных условий, которые могут привести к осложнениям в движении, для безопасности дорожного движения и обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники, Служба автомобильных дорог во Львовской области может вводить временные ограничения движения грузового автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что переждать непогоду можно будет на специальных площадках, нанесенных на Google карту: http://bit.ly/2WsAaZe.
При этом отмечается, что ограничение движения не распространяется на транспортные средства:
- используемые при ликвидации стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций,
- осуществляющих пассажирские перевозки,
- перевозящие грузы в международном сообщении, скоропортящиеся, антисанитарные, живые, почтовые и грузы повышенной опасности.