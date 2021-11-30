Новогодний стол за год в Украине подорожал на 8%

В этом году в Украине продукты на новогодний стол за год подорожали более чем на восемь процентов. В среднем его стоимость для четырех человек составит 1844,74 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

На сумму около двух тысяч гривен можно приготовить традиционные новогодние блюда для четырех человек. Если покупать какие-либо деликатесы, то средняя стоимость вырастет еще на 480 гривен.

По подсчетам ученых, цены выросли следующим образом:

салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 198,54 грн (что на 24,6% больше, чем при праздновании Нового 2021 года);

колбаса - 100 грн за 0,5 кг (цена выросла до 43% в зависимости от производителя);

0,5 кг зеленого горошка - 35,00 грн (+8%);

шесть яиц - 19,80 грн (+37%);

200 грамм соленых огурцов - 17,22 грн (+4%);

180 г майонеза - 13,50 грн (+8 % в зависимости от марки);

две луковицы - (39%).

Еще в 13,02 грн обойдутся две морковки, пять картофелин и две луковицы. Если к концу 2021 года цена на морковь и картофель уменьшилась по сравнению с прошлогодней на 5,6% и 10% соответственно, то на лук возросла на 39%.

Сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) - 75 грн, пачка масла сливочного (200 г) - 50 грн. Фрукты на праздничном столе обойдутся в 105,80 гривен. Батон будет стоить 24 грн, а шоколадные конфеты - 170 грн за килограмм.