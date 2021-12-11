Седьмое за год землетрясение произошло в Ивано-Франковской области

Вечером в среду, 15 декабря, в Ивано-Франковской области снова зафиксировали землетрясение.
Его магнитуда составила 2,9 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.
Эпицентр подземных толчков находился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, южнее города Надворная, на глубине пяти километров.
Специалисты добавили, что по классификации землетрясений подземные толчки, зафиксированные днем ранее, относятся к едва ощутимым.
"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - добавили эксперты.
В Главном центре специального контроля напомнили, что в этом году на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано семь землетрясений.