В Берлине бороться со стрессом предлагают при помощи пропитанных конопляным маслом билетов на транспорт

В немецком Берлине традиция съедать билеты со "счастливыми цифрами" эволюционировала в нечто более значительное.

Компания общественного транспорта города (BVG) предлагает клиентам возможность купить дневные билеты, пропитанные конопляным маслом.

Об этом сообщает DW.

BVG предлагает пассажирам общественного транспорта в немецкой столице покупать специальные съедобные билеты, пропитанные конопляным маслом. После использования такой билет можно съесть, в компании считают, что это может избавить человека от стресса перед Рождеством и отвлечь от пандемии коронавируса.

Стоимость одного билета – 8,80 евро (около 270 гривен - Ред.). BVG утверждает, что масло было получено из семян конопли, (а не из психоактивных соцветий), а значит не содержит ТГК, а всего лишь действует как естественное успокоительное.

"Таким образом вы можете без хлопот путешествовать по Берлину целый день, а затем просто проглотить рождественский стресс вместе с билетом", - сообщили в компании.

Билет действует сутки и он совершенно легален.