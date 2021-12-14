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События Сегодня, 12:2872
После публикации "Страны" о наркоманах в Раде появилось понятие "депутатский кокс"

После нашей публикации об употреблении наркотиков народными депутатами от "Слуги народа" появилось новое понятие - "депутатский кокс", который, как и зарплату, выдают "слугам" в конвертах.

Об этом рассказала заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова в эфире телеканала "Рада".

"Есть даже такое понятие как "депутатский кокс"...Мы делали акцент на провластный депутатов, "слуги народа", среди которых много любителей нюхать кокаин, это правда. И самое интересное, что этот кокаин передается в белых конвертах. Большие белые конверты, в которых выдается какая-то доза", - рассказала Крюкова.

 

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Теги: news, новости, Украина, наркотики, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
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