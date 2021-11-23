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События Сегодня, 15:2574
Прорваться в Польшу пытались 70 мигрантов

За минувшие сутки 15 декабря через польско-белорусскую границу пытались прорваться 71 мигранта.

Во время столкновения с польскими пограничниками нелегалы бросали камни в военных, в результате чего пострадало два военнослужащих.

Об этом сообщает Польская пограничная служба.

Сообщается, что мигранты использовали аналогичную схему нелегального проникновения на территорию Польши — они перебрасывали через колючую проволоку деревянную кладку, таким образом пытаясь перебраться через ограждения.

Мигранты прорывались в трех районах охраняемой территории — на отрезке границы в Черемсе, в Наревке и в Новом Дворе. Как сообщает Министерство обороны Польши, агрессивные действия мигрантов происходили под наблюдением белорусских спецслужб.

Тем временем, в болотах у водохранилища Семяновка, что в 4 км от польско-белорусской границе, польские солдаты около 21:30 обнаружили 4 нелегалов, которые застряли в трясине. Трое мужчин и одна женщина оказались в ловушке в болотах и практически замерзли из-за низкой температуры ночью. С помощью пожарных пограничники смогли вытащить их из болота и спасти им жизнь — их завернули в теплые одеяла и доставили в местную больницу.

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