 

"НАТО нам ничего не должно", — Зеленский о последствиях вторжения РФ в Украину

События Сегодня, 15:2785
"НАТО нам ничего не должно", — Зеленский о последствиях вторжения РФ в Украину

Президент Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сотрудничество Киева и Альянса, а также военную агрессию России против Украины.

Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции по итогам встречи.

Владимир Зеленский выразил благодарность Йенсу Столтенбергу и НАТО за поддержку Украины в условиях российской агрессии.

"То, что происходит в оккупированном Крыму, на Донбассе, вокруг границы Украины, в Черном и Азовском морях, следует рассматривать в комплексе с другими гибридными элементами, которые Россия использует для шантажа и давления на нашу страну", — подчеркнул президент в ходе пресс-конференции.

По его словам, Россия пытается дестабилизировать ситуацию в регионе и на границах, а также убедить украинское общество в слабости НАТО и заблокировать процесс интеграции Украины в Альянс.

Комментируя возможное вторжение РФ, президент заявил, что большинство стран ЕС поддерживают Киев и понимают, что цена начала боевых действий будет высокой. Однако Зеленский напомнил, что Альянс не обязан защищать Украину в случае нападения России.

"Никто не понимает объемы жертв и потерь, никто этого не хочет… Что НАТО должно нам? НАТО нам ничего не должно. НАТО, если не выстоит наша армия, должна будет всем своим странам (партнерам — ред.). НАТО бережет страны-члены Альянса", — продолжил глава государства.

Владимир Зеленский заверил, что Киев является надежным партнером НАТО, который заинтересован в развитии и углублении сотрудничества, в том числе в Черном и Азовском морях.

"Украина инициировала переговорный процесс партнерства в Черноморском регионе для повышения мероприятий доверия, увеличения количества учений. Надеемся, что эта инициатива найдет поддержку у наших партнеров. Стабильность в Черноморском регионе — наш общий интерес. Чем эффективнее мы будем сотрудничать сейчас, тем эффективнее наши общества смогут отвечать на любые вызовы безопасности в будущем", — добавил глава государства, выступая на пресс-конференции, и назвал саммит НАТО в Мадриде, запланированный на 2022 год, "окном возможности для Украины".

Йенс Столтенберг заверил, что страны Альянса не будут выполнять требования России о блокировании интеграции Украины в НАТО. По словам генсека, Киев имеет полное право самостоятельно выбирать свое будущее.

Как отметил Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, сотрудничество Украины с НАТО в оборонной сфере не может нести угрозу для России.

"Агрессор тут (в Украине — ред.) — Россия. Это РФ использует военную силу против Украины, незаконно аннексирует часть территории, продолжает дестабилизировать Восток. И теперь мы видим значительное наращивание войск в Украине и вокруг (границы — ред.). Именно Россия должна сменить поведение, Россия должна сменить курс. Более всего беспокоит то, что эту модель поведения мы видим много лет. Россия ворвалась к соседям, Украине и Грузии, Россия нарушила ключевой договор по контролю над вооружением", — продолжил генсек НАТО и отметил, что Альянс не видит уменьшения численности российских войск в приграничных с Украиной регионах.

Йенс Столтенберг также предостерег Россию от вторжения и пригрозил, что Москва "заплатит слишком высокую цену".

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