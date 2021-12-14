Назвать год вступления Украины в альянс, несмотря на расспросы Киева отказались в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО Украине не дали четкого ответа насчет того, в каком году наша страна сможет стать членом Альянса.

Об этом глава МИД сказал в видеообращении в Facebook, комментируя итоги встречи генерального секретаря НАТО и президента Зеленского.

"Единственный недостаток - год, когда Украина станет членом НАТО - нам не сказали. Хотя мы спрашивали. Но абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия "когда Украина станет членом НАТО" - это исключительно дискуссия, которую ведут Украина и НАТО", - уверяет Кулеба на фоне требований России к НАТО остановить расширение альянса на восток.