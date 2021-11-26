 

Почему эфир гостелеканала "Дом" заполнен фильмами времен СССР

События Сегодня, 18:1044
Почему эфир гостелеканала "Дом" заполнен фильмами времен СССР

В эфире украинского государственного телеканала "Дом", который был создан для жителей неподконтрольных территорий Украины, транслируют советские фильмы, где герои фильма говорят "Служу Советскому Союзу!"

Возмущенный перепост соответствующего фрагмента из эфира канала "Дом" сделал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

Во фрагменте черно-белого фильма один из героев говорит: "Служу Советскому Союзу". К слову, советскими фильмами 60-70-х годов буквально "забита" эфирная сетка канала "Дом".

Например, сегодня показывают "Нежность к ревущему зверю" (1980 год), "Чудак-человек" (1962 год), "Пока не выпал снег" (1984 год) При том, "Нежность к ревущему зверю" показывают за сутки три раза - утром, днем и вечером.

"И здесь есть несколько интересных моментов. Во-первых, на телеканале, который де-факто контролирует Зеленский, активно эксплуатируют "советские нарративы", запрещая то же самое всем остальным телеканалам. Причем почему у Зе это делают совершенно понятно - советское кино по-прежнему популярно среди миллионов украинцев, особенно среди старшего поколения. А во-вторых, это косвенный признак того, что сотни миллионов бюджетных средств на "Дом" идут куда-то не туда - раз в эфире сплошное советское ретро, за права трансляции которого платить никому не надо", - комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Телеканал, ДОМ, 7dniv, 7dnivinfo, советские, фильмі  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

В здании парламента сегодня запускают обновленный канал
В здании парламента сегодня запускают обновленный канал "Рада"
Вчера, 11:37
Продажу сериалов
Продажу сериалов "Квартала" в Россию Зеленский аргументировал тем, что там же продаются конфеты "Рошен"
26-ноя-2021, 17:06
Зачем Госкино выдало 20 миллионов на фильм о геях, которые берут в рот распятие
Зачем Госкино выдало 20 миллионов на фильм о геях, которые берут в рот распятие
9-ноя-2021, 10:39
Порошенко передал 5 канал и
Порошенко передал 5 канал и "Прямой" в "собственность" журналистам, чтоб не попасть в реестр олигархов
8-ноя-2021, 21:13
Ведущая ток-шоу на
Ведущая ток-шоу на "UA:Перший" обвинила Офис президента в давлении на редакцию
20-окт-2021, 11:57

Последние новости

18:19
Политика
Почему скандальный Гогилашвили и глава ГУР Буданов живут вместе
18:10
События
Почему эфир гостелеканала "Дом" заполнен фильмами времен СССР
18:09
События
Назвать год вступления Украины в альянс, несмотря на расспросы Киева отказались в НАТО
15:27
События
"НАТО нам ничего не должно", — Зеленский о последствиях вторжения РФ в Украину
15:25
События
Прорваться в Польшу пытались 70 мигрантов
15:03
Политика
Что сдвинулось по Донбассу после встречи Байдена и Путина
12:28
События
После публикации "Страны" о наркоманах в Раде появилось понятие "депутатский кокс"
12:26
События
Запустить возможность подачи заявления в полицию онлайн планируют в Украине
12:25
События
В Берлине бороться со стрессом предлагают при помощи пропитанных конопляным маслом билетов на транспорт
10:16
Политика
Почему партии агитируют мажоритарщиков идти вместе на выборы
10:12
События
Седьмое за год землетрясение произошло в Ивано-Франковской области
10:02
Политика
ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ против превращения телеканала «Рада» в пропагандистский рупор власти
10:00
События
Билеты через чат-боты в мессенджерах Facebook и Apple Messages начала продавать УЗ
09:57
События
Новогодний стол за год в Украине подорожал на 8%
09:55
События
Эффективна ли вакцина Coronavac против штамма коронавируса "Омикрон" выяснили ученые
09:31
События
Новый тип ковид-сертификатов появится в "Дие"
09:30
События
Минимальная зарплата 2022 в Украине. Сколько получим на руки, как отразится на налогах
09:27
События
Военкоматы в Украине теперь будут называться центрами комплектования и социальной поддержки
08:47
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 декабря 2021
Вчера, 2021-12-15
20:50
Политика
Юрий Бойко: Закон о множественном гражданстве откроет рынок покупки украинской земли для иностранцев

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 декабря 20211008
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 декабря 2021982
О чем Путин договорился с Китаем965
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 декабря 2021879
У Порошенко утверждают, что "слуга народа" сказал Ирине Геращенко "на место!" В Раде произошла стычка303
Готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод войск РФ ответил Зеленский290
Джонсон сказал Путину о войсках на границе, Путин Джонсону - о срыве Киевом Минских соглашений275

Досуг

Популярные технологии покраски металла (Что такое порошковая покраска?)
Популярные технологии покраски металла (Что такое порошковая покраска?)
Порошковая покраска металлоконструкций – это современная технология нанесения лакокрасочного слоя на изделия, способные выдержать высокую температуру печи полимеризации.
Сегодня, 17:5053
Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно
Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно
Организовать романтический ужин с суши – перед этим мало кто устоит. В онлайн-ресторане Вилки-Палки можно заказать готовые суши-сеты или попробовать составить набор самостоятельно.
Сегодня, 10:1990
ТОП-3 производителя надежных мотоблоков
ТОП-3 производителя надежных мотоблоков
Мотоблок — это такой же важный инструмент для фермера, как и компьютер для программиста. Он берет на себя процесс обработки земли, который в ручном виде занял бы гораздо больше времени, и это не говоря об усилиях.
Вчера, 16:34157
Медовый месяц в Мексике: 5 советов молодоженам
Медовый месяц в Мексике: 5 советов молодоженам
Медовый месяц — кусочек удовольствия, венчающий долгие месяцы подготовки к свадьбе. Это яркое начало супружеской жизни, провести которое хочется в особенном месте.
Вчера, 11:17149
Как выбрать фидерное удилище
Как выбрать фидерное удилище
При выборе фидерного удилища нужно учитывать несколько критериев, которые влияют на удобство рыбалки. Более подробно с критериями выбора вы ознакомитесь в нашей статье.
Вчера, 09:36177
Серьги золотые с жемчугом — эксклюзив от Sova Jewels
Серьги золотые с жемчугом — эксклюзив от Sova Jewels
Серьги золотые с жемчугом — настоящая изюминка ювелирных коллекций Sova Jewels. Естественная красота натурального жемчуга и красота золота покоряют сердца.
14-дек-2021, 22:07175

События

Почему эфир гостелеканала "Дом" заполнен фильмами времен СССР
Почему эфир гостелеканала "Дом" заполнен фильмами времен СССР
В эфире украинского государственного телеканала "Дом", который был создан для жителей неподконтрольных территорий Украины, транслируют советские фильмы, где герои фильма говорят "Служу Советскому Союзу!"
Сегодня, 18:1047
Назвать год вступления Украины в альянс, несмотря на расспросы Киева отказались в НАТО
Назвать год вступления Украины в альянс, несмотря на расспросы Киева отказались в НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО Украине не дали четкого ответа насчет того, в каком году наша страна сможет стать членом Альянса.
Сегодня, 18:0949
"НАТО нам ничего не должно", — Зеленский о последствиях вторжения РФ в Украину
"НАТО нам ничего не должно", — Зеленский о последствиях вторжения РФ в Украину
По словам президента, если украинская армия не выстоит против российских войск, то Альянс будет защищать уже своих партнеров по блоку.
Сегодня, 15:2786
Прорваться в Польшу пытались 70 мигрантов
Прорваться в Польшу пытались 70 мигрантов
В то же время, польские пограничники вытащили из трясины четырех нелегалов, которые замерзали, оказавшись в болоте в 4 километрах от границы.
Сегодня, 15:2575
После публикации "Страны" о наркоманах в Раде появилось понятие "депутатский кокс"
После публикации "Страны" о наркоманах в Раде появилось понятие "депутатский кокс"
После нашей публикации об употреблении наркотиков народными депутатами от "Слуги народа" появилось новое понятие - "депутатский кокс", который, как и зарплату, выдают "слугам" в конвертах.
Сегодня, 12:28123
Запустить возможность подачи заявления в полицию онлайн планируют в Украине
Запустить возможность подачи заявления в полицию онлайн планируют в Украине
Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел работает над тем, чтобы украинцы могли подавать заявление в полицию в онлайн-режиме через "Дию". 
Сегодня, 12:2697
7 Днів