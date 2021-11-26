Почему эфир гостелеканала "Дом" заполнен фильмами времен СССР

В эфире украинского государственного телеканала "Дом", который был создан для жителей неподконтрольных территорий Украины, транслируют советские фильмы, где герои фильма говорят "Служу Советскому Союзу!"

Возмущенный перепост соответствующего фрагмента из эфира канала "Дом" сделал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

Во фрагменте черно-белого фильма один из героев говорит: "Служу Советскому Союзу". К слову, советскими фильмами 60-70-х годов буквально "забита" эфирная сетка канала "Дом".

Например, сегодня показывают "Нежность к ревущему зверю" (1980 год), "Чудак-человек" (1962 год), "Пока не выпал снег" (1984 год) При том, "Нежность к ревущему зверю" показывают за сутки три раза - утром, днем и вечером.

"И здесь есть несколько интересных моментов. Во-первых, на телеканале, который де-факто контролирует Зеленский, активно эксплуатируют "советские нарративы", запрещая то же самое всем остальным телеканалам. Причем почему у Зе это делают совершенно понятно - советское кино по-прежнему популярно среди миллионов украинцев, особенно среди старшего поколения. А во-вторых, это косвенный признак того, что сотни миллионов бюджетных средств на "Дом" идут куда-то не туда - раз в эфире сплошное советское ретро, за права трансляции которого платить никому не надо", - комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".