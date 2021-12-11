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События Сегодня, 20:4950
Перед Новым в Киеве обработали ёлки неприятно пахнущими растворами

Коммунальное объединение "Киевзеленстрой", как и в 2020 году, усилило охрану елок перед новогодними праздниками и обработало их неприятно пахнущими реагентами.

Об этом сообщает Киевская государственная городская администрация (КГГА) в четверг, 16 декабря.

"В Киеве началась кампания по предотвращению самовольных вырубок хвойных деревьев в городе в предновогодний период", - рассказали в КГГА со ссылкой на КО "Киевзеленстрой".

В парках, скверах и лесах Киева будет усилена охрана хвойных насаждений.

В период новогодне-рождественских праздников в усиленной охране нуждаются молодые ели, сосны и даже туи, можжевельники и кипарисы.

По данным "Киевзеленстроя", чтобы уберечь деревья от уничтожения несознательными гражданами, районные КП УЗН обрабатывают хвойные насаждения специальными растворами, в частности репеллентами.

Такие репелленты - это химические вещества, которые в теплом помещении выделяют очень неприятные стойкие запахи и могут вызывать аллергические реакции.

В КГГА добавили, что на территории коммунальных лесопарковых хозяйств, входящих в состав КО "Киевзеленстрой", специалисты организовали усиленную охрану хвойных насаждений, патрулируя свои территории, а при необходимости они будут привлекать работников государственной экологической инспекции и патрульной полиции.

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Перед Новым в Киеве обработали ёлки неприятно пахнущими растворами
Перед Новым в Киеве обработали ёлки неприятно пахнущими растворами
Коммунальное объединение "Киевзеленстрой", как и в 2020 году, усилило охрану елок перед новогодними праздниками и обработало их неприятно пахнущими реагентами.
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