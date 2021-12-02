Одними лишь вакцинами пандемию коронавируса не удастся победить - ООН

В ООН считают, что пандемию коронавируса не удастся победить только лишь при помощи вакцин.

При этом, по данным организации, сейчас она не ослабевает, а, напротив, с каждым днем набирает обороты.

Об этом на пресс-конференции заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"COVID-19 никуда не делся и никуда не уходит. Сейчас уже становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить", - сказал Гутерриш.

Впрочем, по его словам, вакцинация предотвращает госпитализацию и летальный исход для большинства привитых, а также замедляет распространение вируса.

"Тем не менее заболеваемость почему-то не спадает", - сказал генсек ООН.

По словам Гутерриша, продолжающееся распространение инфекции в мире вызвано неравенством в распределении вакцин, нежеланием людей прививаться, а также "самоуспокоением".

Он же призвал все страны более активно вакцинировать своих граждан и до конца года охватить прививками от коронавируса 40% населения планеты. Также он призвал к средине следующего года выйти на цифру - 70% привитых.