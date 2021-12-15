В изнасилованиях обвинили звезду "Секса в большом городе"

Американского актера Криса Нота, который исполнил роль мистера Бига в сериале "Секс в большом городе" и его продолжении, обвинили в изнасилованиях.

О двух таких фактах заявили две разные женщины, речь идет о событиях 2015 и 2004 годов. Сам актер обвинения отвергает и заявляет, что не насиловал этих женщин.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Издание получило два письма, которые по отдельности пришли от двух женщин (их настоящие имена не раскрываются). В них говорится о случаях сексуального насилия со стороны Криса Нота. По словам одной из женщин, изнасилование произошло в 2015 году в квартире актера, куда он ее пригласил после ужина.

Другая женщина утверждает, что в 2004 году, когда ей было 22 года, актер совершил над ней сексуальное насилие в его квартире в Западном Голливуде. В тот момент она не стала заявлять на Нота в полицию, так как она опасалась, что ей не поверят и уволят из крупной фирмы, которая сотрудничала с Нотом и другими знаменитостями.

Сам актер данные обвинения отвергает, он заявляет, что указанные встречи проходили по обоюдному согласию, и женщин он не насиловал.

"Обвинения против меня от людей, которых я встретил годы, даже десятилетия назад категорически ложные... Встречи были по обоюдному согласию. Сложно не задаваться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю точно, почему они всплывают сейчас, однако я точно уверен - я не насиловал этих женщин", - заявил Нот журналу.