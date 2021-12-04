 

Как антитабачный закон ударит по любителям вейпов, айкосов и кальяна

События Сегодня, 10:43108
Как антитабачный закон ударит по любителям вейпов, айкосов и кальяна

В четверг, 16 декабря, Рада приняла антитабачный закон, который ударит по любителям сигарет с ароматизиторами, вейпов и айкосов.

Под полный запрет попадает курительная продукция со вкусовыми ароматами.

Это значит, что почти все курительные смеси для парения больше продаваться в Украине не должны. Так называемый вейп будет доступен только без ароматизатора - то есть почти вся эта категория запрещается к продаже.

Аналогично больше нельзя будет продавать в Украине и айкосы с различными вкусами. По логике законопроекта, разрешены только те, где нет ароматизатора. 

Второе - вейпы и айкосы приравняют к сигаретам. А значит, их нельзя будет рекламировать, продавать подросткам и курить в общественных местах. И в этом смысле законопроект позитивен. 

Но по факту он почти никак не ограничивает основной курительный продукт - обычные сигареты. Более того, запрет на вейпы и кальяны забирают у многих альтернативу классическому курению. И освобождают рынок для крупных табачных компаний от конкурентов. 

При этом очевидно, что вейпы будут скорее всего и дальше продаваться через интернет. 

Разбирались, о чем говорится в законе и что он изменит.

Сигареты без капсул и никаких айкосов в помещении

О необходимости упорядочить обращение электронных сигарет в Украине заговорили в 2019 году, когда в Кабмине заявили, что инициируют запрет на курение таких сигарет в общественных местах.

В 2020-м году антитабачный законопроект зарегистрировали в Раде. Его разработку инициировала "слуга народа" Ладой Булах и поддержал глава профильного Комитета Михаил Радуцкий. Всего у законопроекта полтора десятка авторов.

Законопроект №4358 приняли спустя год, после череды поправок и доработок. Необходимость его принятия в Раде объяснили борьбой с детским курением, поскольку многие начинают с сигарет с капсулами или ароматизированных "айкосов".

Кроме того, антитабачный законопроект догоняет законы ЕС, где сигареты со вкусом запретили еще в прошлом году.

Основные изменения, которые вносит закон, такие:

  • Запрет на продажу ароматизированных табачных изделий, электронных сигарет и любых курительных приспособлений, где есть вкусовые добавки. К таким относятся абсолютное большинство жидкостей для электронных сигарет, а также примерно половина ассортимента айкосов, кальяны. 

  • Запрет на продажу крепких сигарет, если в дыме одной сигареты превышены следующие показатели: никотина - 1 мг, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг.

  • Вейпы и айкосы приравняли к обычным сигаретам. То есть их нельзя будет рекламировать, продавать несовершеннолетним, курить в помещениях и общественных местах.

  • Предупреждение о последствиях курения будет комбинированным (картинка+текст) и будет занимать 65% от размера пачки (ранее было 50% - Ред.). На упаковках электронных сигарет и жидкостей для них предупреждение будет занимать 30% площади.

Кого и на сколько будут штрафовать

Также в законе предлагают установить штрафы за курение кальянов и айкосов в ресторанах и за рекламу табачных изделий.

  • За продажу сигарет лицам до 18 лет - 1000 грн. За повторное нарушение в течение года штраф вырастет до 10 000 грн.

  • За продажу сигарет поштучно – 1000 грн.

  • За курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или айкосов в кафе и ресторанах бизнес предлагают штрафовать на 3 000 грн. В случае повторного нарушения в течение года – на 11 000 грн.

  • За рекламу табачных изделий собираются ввести штраф - 30 000 грн. За повторное нарушение – 50 000 грн.

Принятый закон теперь должен пройти процедуру подписи у главы парламента, а затем его подпишет президент. После этого станет известна дата, с которой в Украине ужесточат борьбу с курением.

Депутаты спешат покурить кальяны до подписания закона

К слову, президент Владимир Зеленский и сам давно сидит на айкосах, о чем говорят депутаты из его партии.

IQOS массово курят и в Раде. Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук даже грозил запретить использовать их в стенах парламента.

После того, как закон приняли, в чате "слуг народа" в Телеграме нардепы стали советовать друг другу успеть покурить кальяны в ресторанах, пока запрет не вступил в силу. Фото переписки обнародовал журналист Андрей Дзиндзя.

"Запретили кальяны в ресторанах. Пока не подписали - сходите разок, покурите в течение трех дней" - пишут в чате "Слуг народа".

Как антитабачный закон ударит по любителям вейпов, айкосов и кальяна

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, закон, антитабачный, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

10 лайфхаков для тех, кто хочет бросить курить
10 лайфхаков для тех, кто хочет бросить курить
4-дек-2021, 09:00
Почему вредно курить кальян объяснили украинцам в МОЗ
Почему вредно курить кальян объяснили украинцам в МОЗ
30-ноя-2021, 10:27
Что написано в законе о защите животных. Страховка на собак, штраф за намордник и тюрьма зоофилам
Что написано в законе о защите животных. Страховка на собак, штраф за намордник и тюрьма зоофилам
10-ноя-2021, 21:57
Закон об олигархах подписал Стефанчук
Закон об олигархах подписал Стефанчук
5-ноя-2021, 11:39
Закон об усилении ответственности за препятствование работе журналистов 9 месяцев не подписывает Зеленский
Закон об усилении ответственности за препятствование работе журналистов 9 месяцев не подписывает Зеленский
5-ноя-2021, 11:19

Последние новости

15:34
События
Отпустить Медведчука из-под домашнего ареста отказался суд
15:25
События
Закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов на год провалила Рада
15:20
События
Заполнять газом начали вторую нитку "Северного потока - 2"
14:45
События
Стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности опубликовал МИД РФ
14:43
События
Под Радой начались столкновения протестующих ФОПов с полицией и задержания
10:43
События
Как антитабачный закон ударит по любителям вейпов, айкосов и кальяна
10:33
События
В изнасилованиях обвинили звезду "Секса в большом городе"
10:30
События
Одними лишь вакцинами пандемию коронавируса не удастся победить - ООН
10:19
События
Вдова диктатора Аугусто Пиночета, которая подтолкнула его к перевороту умерла на пороге столетия
09:56
События
400 кило наркотиков на пять миллионов гривен сожгли харьковские полицейские
09:32
События
Удержать низкие тарифы "Нафтогаз" не может, нужно переходит на биогаз - Витренко
09:31
События
Использование таблеток Pfizer против коронавируса одобрили в Европе
09:29
События
Витренко признал, что в Украине критически малые запасы угля
09:28
События
В Украине не будет тотального карантина, но маски придется носить еще очень долго - Шмыгаль
09:02
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 декабря 2021
Вчера, 2021-12-16
20:49
События
Перед Новым в Киеве обработали ёлки неприятно пахнущими растворами
20:13
Экономика
Официальный курс гривни к доллару повысил НБУ
18:19
Политика
Почему скандальный Гогилашвили и глава ГУР Буданов живут вместе
18:10
События
Почему эфир гостелеканала "Дом" заполнен фильмами времен СССР
18:09
События
Назвать год вступления Украины в альянс, несмотря на расспросы Киева отказались в НАТО

Новости ТОП-7

Эффективна ли вакцина Coronavac против штамма коронавируса "Омикрон" выяснили ученые1868
О чем Путин договорился с Китаем1269
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 декабря 20211227
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 декабря 20211095
У Порошенко утверждают, что "слуга народа" сказал Ирине Геращенко "на место!" В Раде произошла стычка377
Как "слугам народа" платят зарплаты в конвертах рассказал Богдан301
Юрий Бойко: Закон о множественном гражданстве откроет рынок покупки украинской земли для иностранцев281

Досуг

Основные преимущества электрокос над мотокосами
Основные преимущества электрокос над мотокосами
Электрокоса - электрический аналог мотокосы который в состоянии выполнять те же функции и объемы работ. Основное отличие заключается в том, что мотокосы работают на топливе, в то время как для работы электрокосы достаточно снабдить ее источником питания.
Сегодня, 15:3021
Лучшие кроссоверы из США для пригона в 2021 году
Лучшие кроссоверы из США для пригона в 2021 году
Покупка автомобилей из США – это прекрасный способ сэкономить. Этот рынок огромен, и там можно найти такие модели, которые в европейских странах не найти.
Сегодня, 14:3653
Apple iPhone: лучшие модели, которые не разочаруют
Apple iPhone: лучшие модели, которые не разочаруют
Какие модели смартфонов производственной компании Apple вас не разочаруют?
Вчера, 20:04126
Популярные технологии покраски металла (Что такое порошковая покраска?)
Популярные технологии покраски металла (Что такое порошковая покраска?)
Порошковая покраска металлоконструкций – это современная технология нанесения лакокрасочного слоя на изделия, способные выдержать высокую температуру печи полимеризации.
Вчера, 17:50138
Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно
Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно
Организовать романтический ужин с суши – перед этим мало кто устоит. В онлайн-ресторане Вилки-Палки можно заказать готовые суши-сеты или попробовать составить набор самостоятельно.
Вчера, 10:19120
ТОП-3 производителя надежных мотоблоков
ТОП-3 производителя надежных мотоблоков
Мотоблок — это такой же важный инструмент для фермера, как и компьютер для программиста. Он берет на себя процесс обработки земли, который в ручном виде занял бы гораздо больше времени, и это не говоря об усилиях.
15-дек-2021, 16:34206

События

Отпустить Медведчука из-под домашнего ареста отказался суд
Отпустить Медведчука из-под домашнего ареста отказался суд
Киевский апелляционный суд отказался отпустить из-под домашнего ареста главу политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в "госизмене и содействии террористической организации".
Сегодня, 15:3414
Закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов на год провалила Рада
Закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов на год провалила Рада
Верховная Рада в ходе внеочередного заседания, в пятницу, 17 декабря, не смогла принять законопроект №6376 об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.
Сегодня, 15:2527
Заполнять газом начали вторую нитку "Северного потока - 2"
Заполнять газом начали вторую нитку "Северного потока - 2"
В пятницу, 17 декабря, началась процедура заполнения второй нитки газопровода "Северный поток - 2".
Сегодня, 15:2026
Стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности опубликовал МИД РФ
Стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности опубликовал МИД РФ
Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России о к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности.
Сегодня, 14:4549
Под Радой начались столкновения протестующих ФОПов с полицией и задержания
Под Радой начались столкновения протестующих ФОПов с полицией и задержания
Днем в пятницу, 17 декабря, протестующие ФОПы вышли на улицу Грушевского в Киеве и перекрыли движение автотранспорта.
Сегодня, 14:4351
Как антитабачный закон ударит по любителям вейпов, айкосов и кальяна
Как антитабачный закон ударит по любителям вейпов, айкосов и кальяна
В четверг, 16 декабря, Рада приняла антитабачный закон, который ударит по любителям сигарет с ароматизиторами, вейпов и айкосов.
Сегодня, 10:43109
7 Днів