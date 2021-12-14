 

Под Радой начались столкновения протестующих ФОПов с полицией и задержания

События Сегодня, 14:4349
Под Радой начались столкновения протестующих ФОПов с полицией и задержания

Днем в пятницу, 17 декабря, протестующие ФОПы вышли на улицу Грушевского в Киеве и перекрыли движение автотранспорта.

Начались стычки митингующих с полицией и задержания участников протеста. 

Об этом сообщает корреспондент "Страны". 

После того, как ФОПы перекрыли движение, правоохранители заблокировали протестующих, чтобы те не блокировали подходы к Раде.

Протестующие заявляют, что они хотят провести марш по центру столицы и подавали соответствующую заявку, но правоохранители их блокируют.

Участники протеста зажгли файеры. Начались столкновения, протестующие пытаются прорваться, правоохранители подтягивают подкрепление. Двоих активистов задержали. Правоохранителям пока удается сдерживать протестующих.

ФОПы немного разгромили полицейский автомобиль.

Под Радой начались столкновения протестующих ФОПов с полицией и задержания

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