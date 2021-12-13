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События Сегодня, 14:4548
Стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности опубликовал МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России о к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности.

В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

О передаче проекта документа американской стороне сообщила пресс-служба МИД РФ, также на сайте ведомства разместили его текст.  

Проект договора, подготовленного в РФ, включает в себя такие пункты:

  1. Россия предлагает НАТО обязаться исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;
  2. Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга, говорится в российском проекте;
  3. Россия предлагает НАТО закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;
  4. Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;
  5. Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу, говорится в российском проекте;
  6. Россия и США обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;
  7. Россия и США обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
  8. Россия предлагает НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников;
  9. Россия и США обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
  10. Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
  11. Россия и США обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;
  12. Россия предлагает НАТО не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.
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Теги: news, новости, Украина, РФ, МИД, США, НАТО, 7dniv, 7dnivinfo  
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