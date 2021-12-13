Стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности опубликовал МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России о к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности.

В него вошли 12 пунктов, в том числе - исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

О передаче проекта документа американской стороне сообщила пресс-служба МИД РФ, также на сайте ведомства разместили его текст.

Проект договора, подготовленного в РФ, включает в себя такие пункты: