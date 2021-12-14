Закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов на год провалила Рада

Верховная Рада в ходе внеочередного заседания, в пятницу, 17 декабря, не смогла принять законопроект №6376 об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.
За проголосовали всего 102 нардепа, из которых 36 "слуг народа". Отметим, что нардепы массово не пришли на заседание.
Голоса распределились следующим образом:
- "Слуга народа" - 36,
- "Европейская солидарность" - 21,
- "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,
- "За будущее - 11,
- "Батькивщина" - 10,
- Доверие" - 4,
- внефракционные - 8.