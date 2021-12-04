Отпустить Медведчука из-под домашнего ареста отказался суд

Киевский апелляционный суд отказался отпустить из-под домашнего ареста главу политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в "госизмене и содействии террористической организации".

Речь идет о поставках угля из неподконтрольного Донбасса.

Об этом сообщил народный депутат Ренат Кузьмин.

Также он он написал, что Медведчука пытались подставить. Кузьмин сообщил, что адвокатов Медведчука проинформировали о переносе рассмотрения дела.

"Однако, ни письменного сообщения о переносе рассмотрения дела, ни повестки о вызове на другую дату Медведчуку не передали", - сообщил Кузьмин. В итоге оказалось, что суд никто не переносил, а уведомление было ложным. То есть, если бы Медведчук после информации о переносе заседания, не явился бы в суд, это стало бы поводом для ареста нардепа, - пишет Кузьмин