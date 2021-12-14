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События Сегодня, 17:35115
"Для Зеленского все может закончиться госпитализацией". Психиатры рассказали о состоянии президента Украины

В последнее время публичные выступления президента Зеленского стали отдельным событием - в первую очередь из-за нетипичного эмоционального амплуа.

В политических и медийных кругах всерьёз заговорили про эмоционально нестабильное состояние президента, обсуждая те публичные события, где он не собран, агрессивен и проявляет разные признаки психологического расстройства, странным образом мимикрируя лицом.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан уже поставил свой диагноз президенту - биполярное расстройство.

"Страна" же решила опросить психологов и выяснить, что, по их мнению, происходит с Зеленским и от чего ему нужно лечиться.

"У Зеленского целый букет психологических расстройств"

Почти все опрошенные "Страной" эксперты утверждают, что у гаранта есть признаки психологического расстройства и эмоциональной нестабильности.

По словам психиатра Владислава Совы, у президента их (расстройств) целый перечень.

"У него есть синдром полного психологического выгорания, невротическое расстройство, эмоциональные провалы и энергетическая недостаточность, неспособность до конца себя контролировать. Это признаки того, что президент может совершать эмоциональные действия и расценивать ситуацию субъективно - так же как и любой человек. Но от его решений зависит не лично его судьба, а судьба страны. Он это понимает и это его еще больше истощает. Зеленский терял нить разговора, запинался, а из его речи стало понятно, что приступы тревоги, бессонницы и возможных панических атак идут вместе с энергетическим выгоранием", — заявил Сова.

Он также предположил, что невротическое состояние президента только нарастает, а вместе с ним множится и раздражительность, озлобленность, спонтанные перепады настроения, забывчивость, а также попытки прицепиться к словам, что мы собственно и наблюдаем воочию на пресс-конференциях.

Психологи отметили, что причина такого поведения Зеленского кроется в его психологической "незрелости" на должности президента.

"Зеленский сейчас ведет себя, как подросток. Он пришел в президенты – был молодым, "зеленым", как ребенок. Потом наступает подростковый возраст и ему уже хочется быть взрослым. Поэтому он защищает свою территорию в стиле "Не трогайте меня, я все знаю". Сейчас у Зеленского подростковая промежуточная стадия - его иллюзия о том, что все будет легко, падает", — заявила психолог Анжела Карась.

Она добавила, что Зеленский напряжен, как в шпагате.

"Но наш президент – не акробат, поэтому выглядит будто натянутая пружина", — отметила Карась.

"Зеленский в тяжёлом психоэмоциональном состоянии"

Отдельного внимания заслуживает поведение президента во время выступлений, интервью и брифингов. Зеленский часто прикасается к носу или "шмыгает" им, что также стало поводом для очередной порции догадок в его сторону. Так как частные прикосновения к носу, постоянные прикосновения к нему, "шмыгание" — внешние признаки поведения нюхающих наркоманов.

 

Одним из внешних признаков нюхающих наркоманов является агрессия в промежутке между приемами дозы. У Зеленского внезапные приступы агрессии особо остро проявились на последней пресс-конференции, где он буквально срывался на журналистов и оскорблял их.
 
По словам психолога Светланы Арефнии, эту ситуацию можно рассматривать в спектре отношений: родитель — власть, ребёнок — народ.

"Родитель" понимает, что его увидели курящим или пьющим на кухне, и деваться уже некуда — приходится каким-то образом заставить ребёнка забыть увиденное: наказать, накричать. Вместо того чтобы объяснить конструктивно, родитель опускается до уровня подростка. Если говорить о взрослой позиции, где рациональные составляющие берут вверх, то никто бы так себе не вёл, несмотря на все провокационные выпады", — объяснила Арефния.

Также, как и предыдущие эксперты, психолог не ставит президенту конкретный диагноз, но объясняет разницу в поведении зависимых людей и людей с расшатанной нервной системой.

Так, по ее словам, эмоционально-неуравновешенный человек из-за расшатанной нервной системы, низкой стрессоустойчивости и большого груза ответственности, который он не готов выдержать, ведёт себя стабильно. Когда нервы шалят, он немного раздражён, а зависимый человек — всегда ведёт себя нестабильно.

"Например, если человек сначала нормальный, потом агрессивный, тревожный, перепады настроения, перепады в рассуждениях, когда человек говорит, то одно, то другое — так ведут зависимые, особенно в промежутках приёма доз. Я не хочу ставить никаких диагнозов, но говорю разницу психологической и конкретно химической зависимости", — заявила Арефния.

Психиатр Владислав Сова отметил, что наверняка у Зеленского есть человек, который репетирует с ним его поведение на пресс-конференциях и даёт какие-то рекомендации, но выглядит это печально.

"Президент следует рекомендациям, которые прорабатывались первые 15-20 минут, а потом во время дискомфортного вопроса проваливается и начинает вести себя, как среднестатистический человек, но не президент", — заявил Сова.

В качестве примера психолог привел известную перепалку журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача и президента во время пресс-марафона в коворкинге Creative State Arsenal.

На вопрос Ткача о праздновании дня рождения Андрея Ермака на госдаче в Карпатах, Зеленский ответил ровно следующее: "Благодаря вам никто из моих детей не может быть без охраны, благодаря вам мои дети почти ничего нигде не празднуют. Благодаря вам времени на мою личную жизнь у меня нет. Я имею право ехать туда, куда хочу".

Такой ответ, по мнению психолога, выдал слабость гаранта и с точки зрения публичного человека, занимающего высший пост в стране, однозначно был плохо воспринят аудиторией.

"Заявление президента о том, что он не видит детей — это заявление отца. Президент — это не человек, это функция. У него нет семьи, для него семья — это вся Украина, мы ему дали вотум доверия. Но эти заявления ещё раз подкрепляют то, что он находится в тяжёлом психоэмоциональном состоянии", — пояснил он.

"Нужно обратиться к специалисту"

Психолог Анжела Карась считает, что проблема Зеленского в том, что он "надел" на себя персону президента и боится снять с себя эту роль.

"Страдает его эго и сознание не справляется с тем, что себя нужно держать под контролем и адекватно реагировать. Он никогда не был политиком. Первый год он эту власть не присвоил, а сейчас внутри него начинает утверждаться роль "Я тут президент", поэтому теперь он боится с себя снять эту роль. Кроме того, страшно, что кто-то ее отберет", — объяснила психолог.

По мнению психиатра Совы, Зеленский находится в состоянии, которое не даёт ему возможности функционировать, из-за этого появляются негативные моменты, ухудшающие психическое состояние гаранта.

"Нужно осознать эту проблему и обратиться к специалисту, неважно какому", — заявил Сова.

По его словам, если Зеленский не будет решать этот вопрос, то через два с половиной года он может оказаться в состоянии депрессии.

"Как это будет проявляться? Не знаю. От абсолютного бездействия до максимального неправильного действия. Если президент Зеленский не предпримет меры, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние, все закончится плохо. Вплоть до госпитализации", — подытожил Сова.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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