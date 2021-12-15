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Первый суд по иску директора школы, который обжалует отстранение непривитых учителей прошел в Киеве

Вчера, 17 декабря, завершилось подготовительное судебное заседание по иску директора киевской школы №210 Дмитрия Ламзы против Минздрава.

Ламза обжалует приказ ведомства об обязательной вакцинации учителей, а также отстранения непривитых сотрудников от работы без сохранения зарплаты.

Таким образом, дело перешло на этап рассмотрения по сути.

Как рассказала "Стране" адвокат Ламзы Анжела Василевская, иск Ламзы объединили ещё с одним аналогичным делом - теперь с Минздравом судятся два истца.

Кроме этого, к делу привлекли отстранённых от работы педагогов и госслужащиих со стороны истцов, а также Кабинет Министров со стороны Минздрава.

"На предыдущем заседании МОЗ подало ходатайство, чтобы привлечь Кабмин третьей стороной от ответчика, так как Кабмин в постановлении №1236 пункте 41-6 обязал руководителей выполнять приказ Минздрава про отстранение невакцинированных учителей. Также привлекают много отстраненных работников как третьи стороны от истца - это учителя, госслужащие. В процессе участвует достаточно мощное сообщество адвокатов. Надеюсь, общими усилиями мы аргументированно докажем судье, что этот приказ незаконный и его необходимо отменить", - заявляет Василевская.

Следующее заседание суда, на котором дело начнут рассматривать по сути, пройдёт 3 февраля.

"Тогда непосредственно начнут изучать письменные доказательства, объяснения сторон по делу, будут дебаты и вопросы. Все это может занять одно заседание или несколько", - рассказывает юрист.

Василевская добавила, что на данном этапе рано говорить о возможных результатах судебного заседания.

"Сейчас подан наш иск, Кабмин предоставил свои объяснения. МОЗ сделал отзыв, в котором полностью отрицает свою вину, говорит, что сам приказ законный и якобы права Ламзы, как истца, не нарушаются, потому что он вакцинирован. Но любая вакцинация - временная. Срок действия ковид-сертификата Ламзы истекает в июле 2022 года, а после этого он также будет отстранён от работы, если не сделает следующие прививки. То есть, несмотря на то, что Дмитрий Ламза вакцинирован, его права как сотрудника учебного заведения этим приказом нарушаются, потому что его лишают возможности свободно работать", - утверждает Василевская.

Помимо этого, Дмитрий Ламза обжалует решение Кабмина, которое предусматривает переход учебных заведений, в которых нет 80% (или в случае "красной" и теперь уже "желтой" зоны 100%) вакцинированных преподавателей на онлайн-обучение.

"Здесь уже ситуация зеркальная - Кабмин попросил привлечь третьей стороной ответчика МОЗ. По этому делу у нас должно быть подготовительное заседание 21 декабря. Нас обязали предоставить копии искового заявления третьей стороне - МОЗу. Ведомству установили срок, чтобы они написали возражение по делу с Кабмином. Дай Бог, чтобы тогда решилась дата проведения следующего заседания по сути", - говорит Василевская.

Адвокат считает, что в обоих исках Ламзы Минздрав и Кабмин пытаются "разделить" ответственность, переводя стрелки друг на друга.

"Оба судебные дела взаимосвязаны и вполне логичным является такое взаимное привлечение в качестве участника процесса Кабмина и МОЗа. Мы надеемся на победу, ведь она важна для тысячи людей", - подытожила она.

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