Перед смертельным выстрелом в украинского оператора Алек Болдуин просил выдать ему пистолет побольше

Американский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил украинку-оператора и ранил режиссера, перед съемками попросил оружейницу фильма выдать ему "пистолет побольше".

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на публикуемый американскими СМИ ордер на изучение данных телефона актера.

В публикуемом американскими СМИ ордере приводится информация о допросе Болдуина, в котором он сообщил следователям о переписке с Ханной Гутьеррес-Рид - оружейницей "Ржавчины" - о вариантах оружия для съемок.

"Болдуин сказал, что был обмен электронными письмами между Ханной и им, в которых она показывала ему разные типа пистолетов. Он сказал, что попросил пистолет побольше, а она также показала ему разные виды ножей для съемок. Алеку показали Colt с коричневой рукояткой и с вишневой рукояткой, в конце концов он выбрал тот, что с коричневой рукояткой", - говорится в документе.