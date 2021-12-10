 

Сын судьи в Виннице лучайно выиграл автомобиль Toyota от городских властей за вакцинацию

События Вчера, 23:0674
Сын судьи в Виннице лучайно выиграл автомобиль Toyota от городских властей за вакцинацию

В Виннице главный приз акции от городского совета "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" автомобиль Toyota Corolla выиграл сын судьи Седьмого апелляционного административного суда Винницы Артур Смелянец.

Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 17 декабря, журналист Андрей Качор.

"В Виннице, путем автоматической жеребьевки, главный приз акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", автомобиль Toyota Corolla, выиграл Артур Смелянец. Сын судьи Седьмого апелляционного административного суда Эдуарда Смелянца", - говорится в сообщении журналиста.

В комментариях к сообщению пользователи социальных сетей усомнились в прозрачности конкурса и даже поиронизировали, можно ли его обжаловать в суде.

Участие в акции принимало 28 147 жителей Винницы.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Винница, лоторея, вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

16-летнему волынянину cуд обязал выдать паспорт книжечкой, так как он и его мать не захотели ID-карту с чипом
16-летнему волынянину cуд обязал выдать паспорт книжечкой, так как он и его мать не захотели ID-карту с чипом
10-дек-2021, 10:16
Главу Верховного суда уволил Высший совет правосудия
Главу Верховного суда уволил Высший совет правосудия
30-ноя-2021, 14:11
Добкину в пересчете голосов на выборах мэра Харькова отказал cуд
Добкину в пересчете голосов на выборах мэра Харькова отказал cуд
11-ноя-2021, 16:46
Сформирован состав совета, который отберет членов высшего органа судебной власти
Сформирован состав совета, который отберет членов высшего органа судебной власти
9-ноя-2021, 12:15
Toyota представила самый маленький и самый доступный автомобиль
Toyota представила самый маленький и самый доступный автомобиль
5-ноя-2021, 11:38

Последние новости

Вчера, 2021-12-17
23:07
События
Чего ждать после оглашения требований России к США и НАТО
23:06
События
Сын судьи в Виннице лучайно выиграл автомобиль Toyota от городских властей за вакцинацию
23:04
События
Перед смертельным выстрелом в украинского оператора Алек Болдуин просил выдать ему пистолет побольше
19:44
События
Адвокаты семьи погибшего в аварии с участием харьковского мажора сообщили о новом преступлении подростка
19:42
События
Первый суд по иску директора школы, который обжалует отстранение непривитых учителей прошел в Киеве
19:40
Политика
Подозрение по делу об угольной госизмене в понедельник объявят Порошенко
17:35
События
"Для Зеленского все может закончиться госпитализацией". Психиатры рассказали о состоянии президента Украины
17:34
События
Посещать массовые мероприятия только с ковид-сертификатом и с закрытым ртом предписал украинцам Минздрав
17:25
Политика
Песков заявил что Украина потеряна для России в качестве партнера
15:46
Политика
Как основатель Галицкой партии снял разжигающее видео о Рождестве
15:34
События
Отпустить Медведчука из-под домашнего ареста отказался суд
15:25
События
Закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов на год провалила Рада
15:20
События
Заполнять газом начали вторую нитку "Северного потока - 2"
14:45
События
Стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности опубликовал МИД РФ
14:43
События
Под Радой начались столкновения протестующих ФОПов с полицией и задержания
10:43
События
Как антитабачный закон ударит по любителям вейпов, айкосов и кальяна
10:33
События
В изнасилованиях обвинили звезду "Секса в большом городе"
10:30
События
Одними лишь вакцинами пандемию коронавируса не удастся победить - ООН
10:19
События
Вдова диктатора Аугусто Пиночета, которая подтолкнула его к перевороту умерла на пороге столетия
09:56
События
400 кило наркотиков на пять миллионов гривен сожгли харьковские полицейские

Новости ТОП-7

Эффективна ли вакцина Coronavac против штамма коронавируса "Омикрон" выяснили ученые3271
О чем Путин договорился с Китаем1351
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 декабря 20211309
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 декабря 20211124
Юрий Бойко: Закон о множественном гражданстве откроет рынок покупки украинской земли для иностранцев329
После публикации "Страны" о наркоманах в Раде появилось понятие "депутатский кокс"324
В Берлине бороться со стрессом предлагают при помощи пропитанных конопляным маслом билетов на транспорт308

Досуг

Основные преимущества электрокос над мотокосами
Основные преимущества электрокос над мотокосами
Электрокоса - электрический аналог мотокосы который в состоянии выполнять те же функции и объемы работ. Основное отличие заключается в том, что мотокосы работают на топливе, в то время как для работы электрокосы достаточно снабдить ее источником питания.
Вчера, 15:3099
Лучшие кроссоверы из США для пригона в 2021 году
Лучшие кроссоверы из США для пригона в 2021 году
Покупка автомобилей из США – это прекрасный способ сэкономить. Этот рынок огромен, и там можно найти такие модели, которые в европейских странах не найти.
Вчера, 14:36112
Apple iPhone: лучшие модели, которые не разочаруют
Apple iPhone: лучшие модели, которые не разочаруют
Какие модели смартфонов производственной компании Apple вас не разочаруют?
16-дек-2021, 20:04159
Популярные технологии покраски металла (Что такое порошковая покраска?)
Популярные технологии покраски металла (Что такое порошковая покраска?)
Порошковая покраска металлоконструкций – это современная технология нанесения лакокрасочного слоя на изделия, способные выдержать высокую температуру печи полимеризации.
16-дек-2021, 17:50155
Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно
Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно
Организовать романтический ужин с суши – перед этим мало кто устоит. В онлайн-ресторане Вилки-Палки можно заказать готовые суши-сеты или попробовать составить набор самостоятельно.
16-дек-2021, 10:19140
ТОП-3 производителя надежных мотоблоков
ТОП-3 производителя надежных мотоблоков
Мотоблок — это такой же важный инструмент для фермера, как и компьютер для программиста. Он берет на себя процесс обработки земли, который в ручном виде занял бы гораздо больше времени, и это не говоря об усилиях.
15-дек-2021, 16:34236

События

Чего ждать после оглашения требований России к США и НАТО
Чего ждать после оглашения требований России к США и НАТО
Россия выдвинула НАТО и США конкретный список стратегических предложений для снижения напряженности в Европе, который уже окрестили "геополитическим ультиматумом". 
Вчера, 23:0772
Сын судьи в Виннице лучайно выиграл автомобиль Toyota от городских властей за вакцинацию
Сын судьи в Виннице лучайно выиграл автомобиль Toyota от городских властей за вакцинацию
В Виннице главный приз акции от городского совета "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" автомобиль Toyota Corolla выиграл сын судьи Седьмого апелляционного административного суда Винницы Артур Смелянец.
Вчера, 23:0678
Перед смертельным выстрелом в украинского оператора Алек Болдуин просил выдать ему пистолет побольше
Перед смертельным выстрелом в украинского оператора Алек Болдуин просил выдать ему пистолет побольше
Американский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил украинку-оператора и ранил режиссера, перед съемками попросил оружейницу фильма выдать ему "пистолет побольше".
Вчера, 23:0473
Адвокаты семьи погибшего в аварии с участием харьковского мажора сообщили о новом преступлении подростка
Адвокаты семьи погибшего в аварии с участием харьковского мажора сообщили о новом преступлении подростка
Юридическая компания "Миллер", представляющая интересы семьи погибшего в скандальной аварии с участием автомобиля "Инфинити" в Харькове, подала заявление о новом преступлении по этому делу.
Вчера, 19:44113
Первый суд по иску директора школы, который обжалует отстранение непривитых учителей прошел в Киеве
Первый суд по иску директора школы, который обжалует отстранение непривитых учителей прошел в Киеве
Вчера, 17 декабря, завершилось подготовительное судебное заседание по иску директора киевской школы №210 Дмитрия Ламзы против Минздрава.
Вчера, 19:42115
"Для Зеленского все может закончиться госпитализацией". Психиатры рассказали о состоянии президента Украины
"Для Зеленского все может закончиться госпитализацией". Психиатры рассказали о состоянии президента Украины
В последнее время публичные выступления президента Зеленского стали отдельным событием - в первую очередь из-за нетипичного эмоционального амплуа.
Вчера, 17:35180
7 Днів