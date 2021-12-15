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События Сегодня, 09:5180
О новом антициклоне и похолодании украинцев предупредила синоптик

Синоптик рассказала, что в субботу, 18 декабря, кроме атмосферного фронта скандинавского циклона Маттео, ожидается приход антициклона Zafira.

Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 17 декабря, синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, завтра в Украине ожидается влажная, облачная погода с осадками, а противостояние антициклона и циклона принесет в Украину в воскресенье, на день святого Николая, сильный ветер.

В Киеве на выходных будет сыро, временами мокрый снег, возможно, с дождем или туманом. На день святого Николая в столице ожидается сильный штормовой ветер.

Температура воздуха ночью -1...+1 градусов, днем ​​в субботу около нуля, в воскресенье станет временно теплее - до +3 градусов.

По словам Диденко, со вторника, с 21 декабря, как раз на день зимнего солнцестояния, в Украину начнут заходить ощутимые морозы, придет настоящее похолодание.

"Но это будет во вторник, а пока - облака, ветер и любимый святой Николай", - добавила синоптик.

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