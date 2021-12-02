Более 10 припаркованных авто в Киеве протаранила легковушка

В ночь на субботу, 18 декабря, в Оболонском районе Киева легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с более десятью припаркованными у дороги авто и загорелось. При этом водитель с места происшествия скрылся.
Об этом информирует Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Сообщается, что массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Вышгородской, возле ЖК "Парковый городок".
"По свидетельству очевидцев, пострадало 15 автомобилей, многие сильно разбиты", - указывается в сообщении.
На место происшествия прибыли правоохранители, медицинские работники и пожарные.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.