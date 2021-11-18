В индийской деревне обезьяны из мести убили всех собак и щенков, сбрасывая их с крыш. Теперь они атакуют детей

В индийской деревушке Лавул (штат Махараштра) обезьяны истребили десятки собак, а затем стали нападать на детей.

Об агрессивных животных сообщает издание Daily Mail.

Конфликт между двумя видами зверей вспыхнул в середине ноября. По словам местных жителей, война началась после убийства собаками обезьяньего детеныша. На следующий день приматы начали нападать на собак и щенков: хватали их, затаскивали на крыши домов и сбрасывали вниз.

Жители деревни обращались в Департамент лесного хозяйства с требованием отловить обезьян-убийц и взять ситуацию под контроль, однако посланные в деревню полицейские не смогли поймать ни одного животного.

После этого жители Лавула попытались сами встать на защиту собак, но обезьяны успешно отбились от людей, а некоторых мужчин, забиравшихся в погоне за ними на крыши домов, чтобы выхватить из их лап собак, столкнули вниз.

Всего за месяц обезьяны расправились с 250 домашними животными, в результате чего в Лавуле не осталось ни одной собаки.

Более того, истребив собак, обезьяны принялись атаковать детей - вероятно, в отместку за попытки людей пресечь расправы над собаками. Сообщается о случае, когда приматы набросились на восьмилетнего школьника, которого удалось отбить только усилиями нескольких мужчин.

Нападения на людей в Лавуле продолжаются и по сей день.