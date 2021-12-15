Российский солдат зашил себе рот после ссоры с девушкой

В челябинском Чебаркуле солдат, который проходил там срочную воинскую службу, по телефону поссорился со своей девушкой, после чего заперся в туалете и зашил себе рот.

Об этом сообщает издание "Курс дела".

По предварительным данным, 19-летний срочник Иван в ходе грубого диалога со своей девушкой по телефону, парень поссорился с ней на почве ревности.

После чего служащий заперся в туалете и зашил свой рот с помощью швейной иглы и трикотажной нити.

Солдат попытался скрыть свое мастерство "шитья" с помощью медицинской маски. Однако после того, как к нему обратился дежурный и не получил ответа - стало известно об этом происшествии.

Медики оказали молодому человеку необходимую помощь, сняли швы со рта. Сейчас с ним работают психологи.



