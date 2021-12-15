 

Старейшая жительница умерла в Китае. Ей было 135 лет

События Сегодня, 12:2578
Старейшая жительница умерла в Китае. Ей было 135 лет

Самая старшая жительница Китая Алимихан Сейити родилась в 1886 году и последние восемь лет она возглавляла рейтинг долгожителей Китая. Сегодня, 18 декабря, женщина умерла на 136 году жизни. 

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Алимихан Сейити родилась 25 июня 1886 года в поселке Комушерик уезда Шулэ округа Кашгар. 

В 2013 году она возглавила список самых старших жителей Китая, составленный Китайской ассоциацией геронтологии и гериатрии, ранее известной как Геронтологическое общество Китая.

Издание пишет, что женщина до самой смерти жила очень простой и размеренной жизнью, помогала ухаживать за правнуками.

Комушерик в Китае считается "деревней долгожителей". Здесь проживает много пожилых людей старше 90 лет.

Улучшение медицинского обслуживания отчасти способствовало увеличению продолжительности их жизни. Местные органы власти предоставляют услуги врачей по контракту для пожилых людей старше 60 лет, бесплатные ежегодные медицинские осмотры и ежемесячные субсидии.

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