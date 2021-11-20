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События Сегодня, 14:2444
Главврач Николаевской больницы сообщила о взломе кабинета и приемной

Главврач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова в комментарии "Стране" рассказала, что в ее кабинет и приемную в больнице в ночь с четверга на пятницу вломились неизвестные.

При этом сама главврач в связи с двухдневным отпуском находится в Киеве, поэтому об инциденте она узнала от своего секретаря.

Фёдорова считает, что к этому причастны местные власти, которые долгое время оказывают давление на главврача, всячески пытаясь заблокировать ее работу.

"Об инциденте мне рассказала секретарь, она на работу приходит в 5:30 утра. Она мне позвонила и сообщила, что замки в мой кабинет и приёмную были открыты, хотя снаружи двери закрыли - спасибо и на этом. Открыто было все - даже шкафчики, ещё и свет включили везде. Кто проник в кабинет - мы не знаем", - говорит Фёдорова.

Она расценивает произошедшее как очередную угрозу.

"Не думаю, что они хотели установить новые скрытые камеры - это не делается так показательно. Скорее всего, это уже какой-то троллинг, мол, "Ты против системы? Так мы покажем, что можем сделать". Я уверена, что мне могли что-то подкинуть. Но, к сожалению, установить злоумышленников сложно - в больнице нет камер видеонаблюдения", - объясняет главврач.

На данный момент Фёдорова ещё не подавала заявление в полицию о взломе и проникновении. Она считает это бессмысленным.

"Может быть, напишу заявление. Хотя толку в этом мало - я подавала заявление о преследовании, скрытых камерах, которые обнаружила недавно в своём кабинете, о поджоге моей машины год назад. Я знаю, что это бесполезно, и кроме новых угроз и порчи имущества это ни к чему не приведёт", - говорит она.

На этом давление на главврача Николаевской инфекционной больницы не закончилось. Фёдорова рассказала, что вчера в медучреждение поступило письмо от главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой. В нем заявлялось о якобы незаконности двухдневного отпуска Федоровой.

"Я так понимаю, ее очень возмутило то, что я поехала в Киев и проводила брифинг вместе с народным депутатом в Раде. По ее мнению, незаконно - это не отпроситься у неё лично. В ответ на это я опубликовала приказ управления охраны здоровья, есть внутренний приказ. Глава облсовета, видимо, не знает, что я - не ее рабыня. На словах мне передали, что если я позволю себе такую наглость, как поездку в Киев, то меня сразу же и уволят. Ну не знаю, приеду обратно - посмотрим", - заявляет она.

Также Фёдорова добавила, что в Верховной Раде она выступала не с целью дискредитировать местную власть, а лишь презентовала программу инфекционной безопасности.

"Мне некогда думать о конфликте с главой облсовета. Зато теперь я четко вижу, что у нас разные задачи: у Минздрава - похоронить как можно больше больных, а у меня - чтобы люди выздоравливали", - подытожила она.

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