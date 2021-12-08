Первый украинец, заразившийся сейчас "Омикроном", уже болел коронавирусом в этом году

Первый в Украине пациент, у которого официально подтвердили штамм "Омикрон", до этого переболел коронавирусом.

Об этом рассказала доктор-инфекционист Ольга Голубовская в комментарии УНН.

"Вариант Omicron выявили у пациента находящегося на лечении в клинике "Обериг" благодаря правильно собранному епидемиологическому анамнезу. Этот пациент уже ранее болел коронавирусной инфекцией где-то несколько месяцев назад, а сейчас он приехал из ОАЕ и опять у него повысилась температура тела до достаточно высоких цифр, опять он заболел, но само течение заболевания у него не тяжелое и он находится под наблюдением, хотя выписался уже из стационара. Ему даны рекомендации и будем наблюдать чем все это закончится", - сказала она.

По словам Голубовской, это не первый случай заражения "Омикроном" в Украине, однако паниковать не стоит.

"Но самое главное, что я хочу сказать, это конечно же не первый случай, поэтому не надо абсолютно паниковать, доктора уже видят, как начинают болеть пациенты по второму разу и это понятно, потому что Omicron, если мы говорили, что Delta заразный вариант, гораздо более заразный, чем предыдущие, то этот еще больше заразный чем Delta. Этот вариант, он пока что не показывает более тяжелые случаи заболевания. Наоборот, пока что все случаи достаточно не тяжелые. Мы видим на сегодняшний день как пациенты, имеющие, высокие титры антител, особенно когда поствакцинальных антител, очень высокие титры по несколько тысяч, тем не менее тоже заболевают, но белеют пока не тяжело. Мы очень надеемся, что так оно дальше и будет если не произойдет каких-то спонтанных мутаций. Но по тем сообщениям, которые мы наблюдаем и по всему миру, этот вариант, да, вызывает взрывные распостраняющиеся случаи заболевания, но само оно протекает не тяжело" - сказала Голубовская.

Кроме того, она добавила, что Covid-19 имеет все шансы перерасти в вирус гриппа.

"С увеличением заразности этот возбудитель показывает снижение вирулентности, поэтому мы очень все надеемся, что это и будет путь перехода в сезонное распираторное заболевание. Тоесть, он будет и как собственно говоря вирус гриппа, ускользать от предыдущих своих версий, но потеряет свою агресивность и вирулентность, но тем не менее, я думаю групы риска всегда будут более уязвимыми", - подчеркнула Ольга Голубовская.

"Я говорила уже давно, что его уже много в Украине. Каждый день я вижу когда заболевают люди, повторно заболевают, то естественно люди заболевают повышением температуры тела, то естественно первое, что приходит в голову, что это уже абсолютно новый вариант который ускользает от той защиты которую человек имеет. И таких пациентов на сегодняшний день не мало. Просто этот больной первый которого выявили", - добавила Голубовская.