Почему СБУ заявляет об угрозе отключения от отопления целых регионов

Метеорологи прогнозируют резкое похолодание в Украине в ближайшие дни. Уже с понедельника-вторника столбик термометра опустится днем до минус 7 градусов в Киеве, а в других регионах и того ниже.

Такие новости довольно тревожные для украинской энергетики, которая испытывает сильный дефицит угля.

Тем более, что за последние несколько дней в информационное пространство выплеснулось сразу две зрады, связанный с отопительным сезоном. Причем обе - от представителей украинской власти.

16 декабря глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в прямом эфире заявил, что украинцам нужно экономить газ из-за тяжелой ситуации в энергетике. Он прямо дал понять, что "Нафтогаз" не сможет удержать существующие тарифы, и без того для многих неподъемные.

А буквально накануне в прессе появилось письмо СБУ, адресованное Кабмину. В нем говорится о критически низких запасах угля на ТЭС и ТЭЦ.

СБУ особо подчеркивает, что под угрозой отключения отопления оказались целые регионы, которые обеспечивают некоторые тепловые станции и теплоэлектроцентрали.

И предупреждает правительство, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. А это, в свою очередь, может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".

Интересно, что 15 декабря, на Кабмине, премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев не верить фейкам о возможных веерных отключениях, нехватке угля и о том, "что скоро закончится газ". Он заявил, что по углю вопрос решается - в декабре в Украину поставят 2 млн тонн, тогда как потребности генерации - 1,7 млн. А газа в подземных хранилищах - 15 млрд кубов, больше, чем в отдельные отопительные сезоны.

Этот же тезис Шмыгаль повторил во время часа вопросов правительству в Раде.

"О наличии угля. Пока баланс положительный: мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц", - сказал Шмыгаль. Что касается газа, то, по словам премьера, запасов "абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон".

То есть, в заявлениях "Нафтогаза", СБУ и правительства - явное несовпадение.

Разбирались, как на самом деле обстоит ситуация на энергорынке, и почему именно сейчас появились "страшилки" о срыве отопительного сезона.

Сенсации по газу и углю

Юрий Витренко в эфире программы "Право на власть" заявил буквально следующее: украинцам нужно экономить газ, а НАК не сможет удержат существующие тарифы.

"Мы честно говорим: если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую разницу. Поэтому это будет серьезный разговор и внутри страны с депутатами, которые голосуют за бюджет, который определяет источники и использование средств, и с потребителями, украинцами. Мы действительно будем садиться и решать, как проживать", - сказал Витренко.



По его словам, нужно, чтобы коммунальные предприятия "переходили с природного газа на биогаз".



"Биогаз можно делать из отходов сельскохозяйственного производства, из переработки мусора. Это надо делать. Украина может как минимум 5 миллиардов кубометров природного газа заменить биогазом, нужно увеличивать добычу", - считает Витренко.



После чего призвал украинцев экономить. По его словам, если бы потребление газа на душу населения было, как, например, в Польше, Украина могла бы экспортировать газ и не нуждалась в импорте.

Витренко выдал еще несколько откровений.

"Честно говоря, я всю прошлую зиму просыпался очень рано, с мыслью о том, чтобы не было веерных отключений, так как риски были. Честно, иногда даже не мог спать ночью, насколько я переживал об этом. Потому что в энергетике есть всегда риск того, что будут проблемы... Если в феврале в Украине будет 2 недели по 15 градусов мороза, то действительно, будут проблемы", - сказал он.



По словам Витренко, чтобы "спать спокойно", нужны очень большие запасы газа с неограниченным отбором, но это слишком дорого и даже самые богатые страны не могут позволить себе такой роскоши.

А в Украине ситуация усугубляется еще и дефицитом угля.

"Угля действительно критически малые запасы. Меньше, чем обычно, но с другой стороны сейчас идет много угля", - добавил он.

Но и по углю ситуация, судя по всему, тоже катастрофическая.

Мы уже писали, что Служба безопасности Украины направила Кабинету министров отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Согласно тексту документа, Украина оказалась в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий из-за критически низких запасов угля.

"Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение ─ 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива", - написано в отчете.

СБУ особо подчеркивает, что под угрозой отключения отопления оказались целые регионы, которые обеспечивают некоторые ТЭС и ТЭЦ, так как:

· Славянская ТЭС имеет в 50 раз меньше необходимого запаса угля;

· Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов;

· запасы Черниговской ТЭЦ в пять раз ниже нормы;

· Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов.

СБУ предупредила правительство, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. А это, в свою очередь, может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".

То есть, заявления - и Витренко, и СБУ - мягко говоря, вызывают беспокойство.

Хотя сказать, что факты, обнародованные в этих заявлениях, стали для общества откровением, нельзя. Еще с осени эксперты предупреждали, что нынешний отопительный сезон может оказаться для Украины крайне сложным из-за нехватки угля и газа. Но официально никто не признавал, что проблема есть. Наоборот, власти винили в раздувании паники "неправильных" журналистов, а информацию о дефиците угля и газа называли "фейками", призывая украинцев в них не верить.

Поэтому то, что проблему признали и в НАКе, и в СБУ уже тянет на сенсацию.

"Вчера Юрий Витренко в программе "Право на владу" выдал заявления, которые из его уст звучат сенсационно. Он признал, что нынешний рост цен на газ в Европе при одновременной их фиксации в Украине для населения и теплокоммунэнерго на относительно низком уровне, делает ситуацию для Нафтогаза близкой к критической. Конкретных рецептов как выйти из этой ситуации Витренко не назвал. Единственное, что сказал - нужно сокращать потребление газа и переходить на биотопливо. По его словам, если бы потребление газа на душу населения было, как в Польше, Украина не нуждалась бы в импорте газа.

Правда, Витренко не уточнил, что, в отличие от Польши, в Украине еще сохранилась металлургия и химпром, которые являются крупными потребителями газа. Поэтому сокращение потребления до уровня Польши может быть только при условии закрытия химических и металлургических предприятий.

Но в любом случае откровенные признания Витренко прозвучали сильным диссонансом на фоне успокоительных заверений правительства и президента, что "зимой у нас никаких проблем не будет".

Витренко признал, что проблема уже есть. И большая.

На фоне появившегося вчера заявления от СБУ о критической ситуации с углём на украинских электростанциях, это может свидетельствовать, что ситуация настолько тяжёлая, что власти уже решили постепенно готовить общество к необходимости неких жёстких решений. Либо по тарифам, либо по веерным отключениям, либо и по тому, и по другому", - пишет Телеграм- канал "Политика Страны".

Биогазы Витренко и космические платежки

Почему "Нафтогаз" и СБУ стали наперебой выдавать сенсации именно сейчас. При том, что Кабмин проблемы по-прежнему отрицает?

"Это не случайность. И в НАКе, и в СБУ почувствовали ослабление центральной власти, и начали играть свою игру. Что касается Витренко, то он, скорее всего, опасается, что именно его по итогу могут обвинить в срыве отопительного сезона. Что, учитывая токсичность его фигуры в обществе, то, какие бонусы и зарплаты он получал, и как его назначали в "Нафтогаз", сделать будет несложно. Своими нынешними заявлениями Витренко готовит контраргументы для защиты. Дескать, я же предупреждал и бил во все колокола, но меня никто не слушал. А размах проблемы, якобы, такой, что отдельно взятый глава НАКа даже при всем желании не сможет ее решить", — говорит экономист Алексей Кущ.

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что в сенсационных заявлениях Витренко особой сенсации как раз нет.

"Он всегда был более откровенен и прямолинеен, чем, скажем, экс-глава "Нафтогаза" Коболев. В этот раз Витренко откровенно не смог сдержать раздражения, что НАК, вместо того, чтобы зарабатывать деньги на дорогом газе, должен тянуть какие-то спецобязательства по ценам для населения", - считает Рябцев.

Весьма интересна идея Витренко по биогазу. Ее уже вовсю обсуждают в профильном сообществе, причем, не без иронии.

"Прямо скажем, нам всем предложили поднатужится и выдать метан, которым и отапливаться. Смешно, если бы не было так грустно. Биогаз в теории можно получить - для этого нужно просто воткнуть трубу на любой свалке. Но проблема в том, что в газе, который будет на выходе, метана - максимум 25%, причем, его еще нужно собрать, очистить и поставить потребителю. Для этого нужны немалые вложения, и главное - время", - говорит Рябцев.

По данным нашего источника на энергорынке, реализация одного конкретного проекта по биогазу может занять в лучшем случае, 6-7 месяцев. А в реальности - от года и дольше.

"Там ставятся установки, которые должны лицензироваться как и другое энергетическое оборудование. Понятно, что даже если начать строить биогазовую инфраструктуру прямо сейчас, нынешней зимой никакого газа мы не получим. да и где взять полигон отходов размером с пол-Украины, чтобы извлечь оттуда 5 млрд кубов газа. С учетом того, что у нас есть ГТС, которую можно и нужно развивать, биогаз - это просто мелкий бизнес. Сказал о нем Витренко, скорее всего, чтобы предложить хоть какой-то вариант решения проблемы", - говорит наш источник.

По газу ситуация сложная. Сейчас в ПГХ Украины порядка 15,3 млрд кубов, что почти на 10 млрд меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

По сравнению с началом отопительного сезона, запасы газа уменьшились на 4 млрд кубов, а ведь еще даже не было сильных морозов.

Ранее мы писали, что по балансу газа на зиму в теории хватает. Но только если не учитывать сильных морозов (которые уже, как писалось выше, идут) и возможных проблем с давлением. "Даже если на февраль в хранилищах будет 11 млрд кубов, газ уже будет сложно поднять. И Украина может сорвать обязательства по транзиту российского газа в Европу", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Причем, рассуждая о возможном дефиците газа, эксперты не брали во внимание ТЭС. Недавно же в правительство всерьез обсуждалась идея перевода ТЭС на газ из-за нехватки угля.

"ТЭС - очень крупные потребителя газа. Если еще и они начнут жечь ресурс, нам его точно не хватит. Более полная картина по газу станет понятна после 25 декабря. Как раз на следующей неделе прогнозируют морозы, посмотрим, как увеличится потребление", - говорит наш источник на энергорынке.

"У "Нафтогаза" нет денег на закупку дорогого газа. И есть желание переложить газ по 1700 долларов за тысячу кубов (а именно столько он сейчас стоит в Европе) на кошельки потребителей", - отмечает эксперт энергорынка Олег Попенко.

Тут сразу же возникает тарифный вопрос. Сейчас население и тепловики получают газ по льготным ценам (7,96 гривен и 7,42 гривен за куб соответственно). Но в меморандуме с МВФ власти подписались на рыночные тарифы для населения. Это значит, что и рядовые украинцы, и теплокоммунэнерго должны будут платить за газ по рыночным ценам, а на сегодня они просто рекордные.

Вопрос только в том, решаться ли власти на пересмотр тарифов еще до окончания отопительного сезона. Алексей Кущ считает, что на это Банковая вряд ли пойдет - иначе есть угроза социального взрыва и "тарифных майданов".

"Возможно, попытаются реализовать вариант ползучего повышения цен, скажем, сначала поднять тариф на доставку газа", - говорит эксперт.

"Блэкаут для восточных областей"

Что касается угля, о проблемах с которым говорят в СБУ, то тут ситуация еще более тревожная.

О том, что на складах ТЭС уголь тает на глазах, мы уже не раз писали. На сегодня осталось порядка 460 тысяч тонн, что вдвое ниже гарантированного минимума.

"На самом деле в отчете СБУ никакой сенсации нет. Служба безопасности формирует такие отчеты ежемесячно в рамках информирования правительства. Просто в этот раз случился слив информации", - говорит наш источник на энергорынке, который ранее работал в СБУ.

Разберем более подробно данные, которые приводит СБУ в своем письме.

Самое интересное - по запасам угля на конкретных ТЭС и ТЭЦ.

В письме СБУ говорится, что Славянская ТЭС имеет в 50 раз меньше необходимого запаса угля, Луганская ТЭС - в четыре раза ниже минимально необходимых запасов. Запасы Черниговской ТЭЦ в пять раз ниже нормы. Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов.

По данным Минэнерго, на 16 декабря наиболее критическая ситуация с углем сложилась на нескольких ТЭС. На Луганской ТЭС поставки угля за сутки - ноль тонн, а потребление - 0,7 тысяч тонн. На Славянской ТЭС баланс боле-менее сходится - поставки 4,1 тысячи тонн, расход - 4,2 тысячи. На Трипольской ТЭС поставки 0,4 тысячи тонн, потребление - 3,6 тысяч, на Змееской ТЭС - поставки на уровне 1,2 тысячи тонн, потребление - 3,8 тысяч тонн. На Добротворской ТЭС получили 2,2 тысячи тонн, сожгли - 4,6 тысяч и т.д. Но есть тепловые станции, которые накапливают запасы. Так, на Криворожской ТЭС получили 4,5 тысяч тонн, сожгли - 2,6 тысяч. На Приднепровской ТЭС поставки 3,7 тысяч тонн, потребление - 1,5 тысяч.

Но все же большинство ТЭС работают в минус, то есть, потребляют больше, чем поступает на склады.

В целом по всем без исключения ТЭС запасы угля ниже гарантированного минимума.

К примеру, на Луганской ТЭС общие запасы угля на 17 декабря составили 22,3 тысячи тонн, тогда как гарантированный минимум 53 тысячи тонн (то есть, запасы низкие, но они не вчетверо ниже минимума, как говорится в письме СБУ). На Ладижинской ТЭС угля всего 17,1 тысячи тонн при гарантированных запасах в 73 тысячи тонн. На Славянской ТЭС угля 30,4 тысячи тонн, а гарантированный минимум - 71,9 тысяч тонн. Хотя, как говорится в письме СБУ, запасы там в 50 раз ниже необходимых.

При этом большой разрыв в фактических запасах угля и гарантированном минимуме на Добротворской ТЭС (13,6 тысяч тонн против 42 тысяч тонн), Углегорской ТЭС (22,6 тысяч тонн против 77,6 тысяч тонн гарантированного минимума), Бурштынской ТЭС (26,7 тысяч тонн против 161 тысяч тонн).

Данных по запасам на ТЭЦ Минэнерго не дает.

Но и так понятно, что ситуация критическая.

"Особенно все плохо на Луганской ТЭС. Там антрацитовые блоки, и станция была заточена на поставки угля из России, точнее щахтоуправления "Обуховское". Организовать поставки из Украины сложно, так как нет железнодорожных подъездных путей с украинской стороны. Их в свое время так и не построили, на это нужны миллиарды гривен. Теперь неясно, что будет - не грузовиками же туда уголь возить. Разве что переведут на газ, но это очень дорого", - говорит наш источник на энергорынке.

"Луганская ТЭС обречена на остановку. Со Славянской ситуация не настолько плохая. Но там та же проблема - привязка к российскому углю. Это значит, что есть угроза блэкаутов и отключения отопления для подконтрольной части Луганской и Донецкой областей", - добавил Алексей Кущ.

Между тем, премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня в очередной раз заверил Раду, что ситуация с углем под контролем, и ожидаемые поставки в декабре больше, чем месячное потребление.

"Будут как-то перебрасывать объемы по станциям или подключать газ. Чем в итоге все это обернется, и что закончится раньше - уголь или газ - вопрос открытый. Особенно с учетом того, что морозы ударят не в феврале, как почему-то думали в правительстве, а уже на следующей неделе. И если они продолжатся како-то длительное время, то уже в январе нужно будет принимать решения по тарифам, о которых говорил Витренко. Либо выделять деньги целевым образом из резервов НБУ на закупки дорого газа и угля, что, в свою очередь, чревато палением гривны. Но главная проблема даже не в этом, а в том, что уголь и газ еще нужно будет где-то найти. А это с учетом нарастающего мирового дефицита, крайне сложная проблема", - говорит источник "Страны" на энергорынке.