В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. Не обошлось без ляпа от Кличко.

На Софийской площади в Киеве сегодня открыли главную елку страны, которая оказалась очень похоже на ту, которая была и год назад.

Об этом сообщает "Страна".

Не обошлось без ляпов. Мэр Киева Виталий Кличко во время обратного отсчета до зажжения ёлки сбился, закончив отсчёт раньше.

Ежегодно новогоднюю елку официально открывают в День Святого Николая - 19 декабря. Однако в этом году центральную елку решили зажечь на день раньше.

Кроме этого, после критики прошлогодней елки, на верхушке которой вместо звезды была установлена шляпа, дизайнеры решили не экспериментировать, оставив традиционную звезду. А само дерево украсили 20 тысячами игрушек.

Софийская площадь заполнена людьми. Несмотря на то, что теперь по решению Минздрава участвовать в любых массовых мероприятиях на свежем воздухе можно только при наличии необходимых ковид-документов, у собравшихся здесь людей не проверяют ковид-сертификаты или тесты. Почти все находятся в плотной толпе без масок.