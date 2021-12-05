Свое присутствие в Болгарии и Румынии захотели расширить в НАТО

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Тод Уолерс предложил Альянсу увеличить контингент военных в районе восточной Европы из-за наращивания Россией сил на границе с Украиной.

Об этом сообщает Spiegel.

Журналисты утверждают, что в ходе секретных переговоров генерал ВВС США предложил увеличить присутствие НАТО в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии в рамках миссии Enhanced Forward Presence (EFP).

В самой Болгарии и Румынии альянсу нужно будет создать войска EFP численностью около 1500 человек. Известно, что в Польше и странах Балтии данные подразделения НАТО находятся с 2017 года.

По мнению Уолерса, данные войска можно будет задействовать "как своего рода передовое командование или плацдарм для дальнейшего укрепления" позиций альянса.