Перевести Луганскую ТЭС с угля на газ решили власти из-за дефицита угля

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), приняла решение о переводе Луганской ТЭС с угля на газ. В правительстве заявили, что этому послужил дефицит угля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в Facebook.

"Из-за блокирования Россией поставок угля железнодорожным путем, для этой (Луганской - Ред.) ТЭС в настоящее время нет другого способа обеспечить достаточный запас топлива, кроме замены угля на газ. Стабильное обеспечение тепло- и электроснабжением – главный приоритет отопительного сезона", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что для реализации такой возможности "правительством 15 декабря было дано протокольное поручение профильным ведомствам разработать соответствующий механизм замещения топлива".

"Именно поэтому НКРЭКУ 17 декабря приняла решение о введении соответствующей вспомогательной услуги. Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только к периоду возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации", - говорится в сообщении Минэнерго.

Между тем, в ведомстве добавили, что использование данного механизма на других ТЭС Украины пока не планируется.